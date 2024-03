In Landau beginnt der Prozess gegen den Mann, der in Edenkoben eine Zehnjährige auf dem Schulweg entführt und missbraucht haben soll. In Rheinland-Pfalz müssen sich Pendler und Schüler wieder auf Busstreiks einstellen.

Missbrauch im Bistum Mainz: Weitere mutmaßliche Opfer melden sich Vor einem Jahr ist die Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Mainz erschienen. Sexuelle Gewalt ist demnach jahrzehntelang verharmlost, verschwiegen und nicht angemessen verfolgt worden. Bisher hat das Bistum Mainz insgesamt rund 1,7 Millionen Euro an 109 Missbrauchsopfer ausgezahlt. Seit der Veröffentlichung der Studie haben sich 43 weitere mutmaßliche Opfer gemeldet. Es habe auch zwei Selbstanzeigen von Tätern gegeben, so das Bistum. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sagte, die Aufarbeitung des Missbrauchs bleibe ein Dauerthema, das noch lange nicht zu Ende sei.

History: Der 1. März im Jahr... 2021: Der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy wird wegen versuchter Bestechung eines Richters und Einflussnahme auf die Justiz zu drei Jahren Haft verurteilt. Er geht in Berufung. 2020: Es gilt in Deutschland eine Impfpflicht gegen Masern. Nicht nur Kinder, auch einige Erwachsenengruppen müssen nachweisen, dass sie immun gegen die Krankheit sind. Masern kommen weltweit vor. Sie werden durch Viren ausgelöst und sind hochansteckend. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind Masern keine harmlose Krankheit, weil Komplikationen auftreten können. 1879: An seinem Haus installiert der Ingenieur Werner Siemens zum Zweck der Straßenbeleuchtung eine selbstentwickelte Kohlebogenlampe. Die Stadt Berlin stattet kurz darauf weltweit erstmals einen Straßenzug mit dieser elektrischen Lichtquelle aus. 1694: Bei einem schweren Sturm sinken vor Gibraltar sieben englische Kriegsschiffe eines Flottenverbands, darunter das Flaggschiff Sussex, das vermutlich eine geheime Fracht von zehn Tonnen Gold oder 100 Tonnen Silber transportiert, sowie zwei weitere Linienschiffe.

Mahnwache in Koblenz vor AfD-Büro Etwa 250 Menschen haben laut Polizei gestern Abend mit einer Mahnwache vor dem Koblenzer AfD-Büro gegen die Partei demonstriert. Dazu aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund. Anlass war demnach ein sogenannter Bürgerdialog mit einem AfD-Bundestagsabgeordneten. Die Mahnwache in Koblenz verlief nach Angaben der Polizei friedlich.

Mann stirbt bei Arbeitsunfall mit Müllpresse In Schifferstadt ist ein 55-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Autohändler eine Müllpresse demontiert, die an einem Lkw installiert war. Dabei löste sich die Müllpresse von der Karosserie und stürzte auf den Mann. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Militärfahrzeuge rollen auf den Straßen Nicht wundern, wenn ihr heute auf den Straßen die ein oder andere Panzerkolonne seht: Die Bundeswehr hält derzeit mehrere Übungen ab. Unter anderem haben sich Fahrzeuge der Deutsch-Französischen Brigade von Baumholder auf den Weg nach Frankreich gemacht. Auch rund um Idar-Oberstein, Lauterecken und Alsenz tummelt sich Militär auf den Straßen. Im Kreis Bad Kreuznach sind in den nächsten Tagen ebenfalls Militärfahrzeuge unterwegs. Das Manöver ist Teil einer großen NATO- Übung, die sich über mehrere Länder in Europa zieht.

🚘 Anwohnerparken in Koblenz und Bad Kreuznach wird teurer Neues Ungemach für Autofahrer: In Koblenz werden ab heute die Kosten für das Anwohnerparken neu berechnet. Das kommt insbesondere Besitzer von großen Autos teuer zu stehen, denn jetzt spielt auch die Länge und Breite eines Fahrzeugs eine Rolle. Bisher kostete der Anwohnerparkausweis in Koblenz einheitlich 30,70 Euro im Jahr, jetzt sind es beispielsweise für einen VW Tiguan 196,23 Euro. Ein Smart Fortwo kostet jetzt 104,87 Euro. Auch in Bad Kreuznach steigen die Kosten für Anwohnerparkausweise. Statt bisher 36 Euro müssen Autofahrer jetzt 180 Euro pro Jahr zahlen. Die Größe des Autos spielt keine Rolle.

Lungenhochdruck: Das Ringen nach Atem Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer seltenen Erkrankung. Für die Betroffenen ist es meist ein langer Leidensweg, denn zusätzlich zu den Symptomen dauert es oft Jahre, bis sie die richtige Diagnose bekommen. Antje Gillenberg aus Dahn in der Südwestpfalz leidet unter Lungenhochdruck. Sie hatte Glück: "Wenn ich die Diagnose damals nicht so schnell bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben", berichtet sie.

Kommunalkoordinatoren an der Ahr Noch immer gibt es viel zu tun beim Wiederaufbau an der Ahr. Jetzt sollen sogenannte Kommunalkoordinatoren die Gemeinden unterstützen. Für jede von der Flut betroffene Verbandsgemeinde soll es nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) zwei feste Koordinatoren geben, die dabei helfen, kommunale Bauprojekte in den Ortsgemeinden umzusetzen. Diese Arbeit sei alleine für die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister an der Ahr zu viel, so Ebling.

Neue Erdbebenstationen für die Westeifel Über 10.000 Jahre ist der letzte heftige Vulkanausbruch in der Eifel her - doch so ganz erloschen sind die Vulkane noch immer nicht. In der Osteifel bebt mehrmals im Jahr die Erde - nicht unbedingt so stark, dass wir Menschen es mitkriegen, wohl aber reagieren die seismischen Geräte der Wissenschaftler. Relativ neu ist die Erkenntnis, dass es solche Beben nicht nur in der Ost-, sondern auch in der Westeifel gibt. Das Landesamt für Geologie will dort deshalb neue Messstationen aufbauen.

Blick nach Deutschland und in die Welt Der im Straflager gestorbene Kremlgegner Alexej Nawalny wird heute in Moskau beerdigt. Erst musste Nawalnys Mutter nach der Leiche ihre Sohnes in der Polarregion suchen, dann nach einem Ort für die Trauerfeier. Der Gegner von Kremlchef Putin war am 16. Februar unter nicht geklärten Umständen im Straflager Ik-3 mit dem inoffiziellen Namen "Polarwolf" ums Leben gekommen. Angehörige, sein Team und Menschenrechtler werfen Putin die Ermordung seines Kritikers vor. Der Iran wählt heute ein neues Parlament und den sogenannten Expertenrat. Rund 61 Millionen Menschen sind zur Wahl in der Islamischen Republik aufgerufen. Experten rechnen mit der geringsten Wahlbeteiligung seit der Revolution von 1979. Während die Bevölkerung desillusioniert von Reformversuchen der vergangenen Jahrzehnte ist, streben erzkonservative Fundamentalisten nach Machterhalt. 35 Jahre nach dem sogenannten Karnevalsmord an einer jungen Frau wird heute in Köln ein Urteil erwartet. Vor Gericht steht ein 56-jähriger Mann. Er soll die 24-jährige Frau im Februar 1988 in der Nacht auf Karnevalssonntag in der Kölner Altstadt getötet haben, um an ihre Wertsachen zu gelangen. Die Frau hatte unter anderem einen Brustbeutel bei sich, in dem sich ein 100-D-Mark-Schein befunden haben soll.

Bürokratie im Handwerk und im Baugewerbe Bürokratie - ich denke, jeder von uns hat da so seine Erfahrungen gemacht. Vor allem für Handwerker und Bauunternehmer in Rheinland-Pfalz stellt sie mehr und mehr ein Hindernis dar. Von komplizierten Genehmigungsverfahren bis hin zu übermäßigen Sicherheitsvorkehrungen: Das wirkt sich auch auf den Wohnungsmarkt aus.

Lkw-Brand auf A61 gelöscht Bei diesem Brand hatte die Feuerwehr einiges zu tun: Erst um vier Uhr nachts waren die Reinigungs- und Bergungsarbeiten auf der A61 bei Bad Neuenahr-Ahrweiler abgeschlossen. Gestern Nachmittag war ein mit Papierrollen beladener Lkw in Brand geraten. Das Löschen gestaltete sich schwierig, denn immer wieder fingen die Papierrollen aufs Neue an zu brennen. Auf der A61 kam es zu einem stundenlangen Stau. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

Prozessauftakt im Missbrauchsfall Edenkoben Dieser Fall hat hohe Wellen geschlagen: Ein vorbestrafter Sexualstraftäter steht ab heute in Landau vor Gericht, weil er ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll. Es war eine Tat, die nach Ansicht vieler hätte verhindert werden können. Der mutmaßliche Täter hatte schon wegen zwei Vergewaltigungen in Haft gesessen und hätte nach seiner Entlassung eine Fußfessel tragen müssen. Gegen diese Auflage verstieß er aber. So kam es, dass die Polizei die Entführung des Mädchens nicht verhindern konnte, obwohl sie den Mann grundsätzlich im Visier hatte. Die Behörden verwiesen damals auf die gesetzlichen Regelungen, wonach eine Fußfessel nicht unter Zwang angelegt werden könne. Als Konsequenz aus dem Fall hat die Landesregierung das Polizeigesetz angepasst. Es sieht nun vor, dass elektronische Fußfesseln notfalls auch unter Zwang angelegt werden dürfen. Das neue Gesetz soll voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft treten.

🚌 Busse stehen still Wer heute einen Bus auf den Straßen sieht, darf einen ausgeben. Heute ist Haupttag der bundesweiten ver.di-Streikwoche im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft ver.di rechnet damit, dass der Ausstand in Rheinland-Pfalz eine ähnliche Dimension haben wird wie der Warnstreik gestern. Es streiken zum einen die Fahrerinnen und Fahrer von kommunalen Betrieben, zum Beispiel in Mainz, im Raum Bad Kreuznach-Bingen oder in Kaiserslautern und Pirmasens, zum anderen die Beschäftigten von privaten Busunternehmen wie der DB Regio.

So wird das Wetter heute Na, hoffentlich hat der beginnende Frühling sein Pulver nicht schon im Februar verschossen! Nachdem es in den letzten Tagen oft sonnig war, startet der März heute etwas bewölkter. Ab und zu zeigt sich die Sonne aber doch. Mit Höchstwerten von bis zu 12 Grad bleibt es außerdem vergleichsweise mild.

Das wird heute wichtig für RLP Landesweit streiken weiterhin Beschäftigte im privaten und öffentlichen Busverkehr. Gemeinsam mit Fahrgästen und Mitgliedern der Klimabewegung Fridays for Future wollen sie heute vielerorts für klimafreundliche Mobilität und gute Arbeit demonstrieren. Aktionen sind unter anderem in Mainz, Alzey, Neustadt/Weinstraße und Koblenz geplant. Vor einem Gericht in Landau beginnt der Prozess gegen den Mann, der im September in Edenkoben (Südpfalz) eine zehnjährige Schülerin entführt und missbraucht haben soll. Der Fall hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt, da der mutmaßliche Täter ein verurteiler Sexualstraftäter ist und eigentlich eine elektronische Fußfessel hätte tragen müssen. Dagegen hatte sich der Mann erfolgreich gewehrt. Als Teil der NATO-Manövers "Steadfast Defender" kommt es ab heute (bis 6. März) auch in den Bereichen Birkenfeld, Kusel, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, im Donnersbergkreis und im Kreis Alzey-Worms zu Übungen der Bundeswehr. Etwa 700 Soldatinnen und Soldaten sowie 190 Fahrzeuge sind beteiligt.