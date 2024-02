Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

In Idar-Oberstein hat sich in der vergangenen Nacht ein Biber ins Stadtzentrum verirrt. Der Biber fiel einer Polizeistreife auf, als er eine Kreuzung überquerte. Die Geschichte fand ein glückliches Ende: Die Polizeibeamten lotsten den Biber in Richtung Idarbach, wo er sicher von dannen schwamm.

Am Nürburgring laufen aktuell die letzten Arbeiten für die bevorstehende Saison. In der Nordschleife wurde auf rund einem Kilometer die Rennstrecke komplett erneuert, genauso wie das Kiesbett und ein Teil der Streckenentwässerung. Die neue Saison am Nürburgring startet Ende März.

9:22 Uhr Voting: Wie entspannt ihr am liebsten? Ein kurzer Blick auf unser Voting von vorhin. Ich wollte ja von euch wissen, wie ihr am besten entspannen könnt. Die große Mehrheit von euch findet Ruhe und Entspannung in der Natur, gefolgt vom Faulenzen zu Hause. Was mich etwas überrascht hat: Nur wenige können sich beim Sport am besten entspannen. Ich auf jeden Fall werde nach meinem Feierabend zwei der Sachen machen: etwas Sport und dann faulenzen 😁!

9:05 Uhr Abschied vom St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein In der vergangenen Woche kam die Kündigung wie aus heiterem Himmel - heute nun wollen die Beschäftigten des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein vor dem Krankenhaus Abschied nehmen. Unter anderem soll es am Mittag einen Autokorso sowie eine Feier im Krankenhaus geben. Unter den 180 Gekündigten sind auch Julia Becker und ihre Mutter Esther. Wie es den beiden und anderen Betroffenen geht, zeigt euch meine Kollegin Alexandra Leininger: Video herunterladen (64,4 MB | MP4)

Einen Fall, der zeigt, wie schnell er durch stille Post über Social Media zum großen Aufreger werden kann, hat es jetzt im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken gegeben. Gestern hatte sich über mehrere Kanäle die Nachricht über einen vermeintlichen Kinderansprecher verbreitet. Der Mann habe einen Zwölfjährigen angesprochen und ihn zur Schule fahren wollen. Doch die Polizei konnte jetzt "Entwarnung" geben. Bei dem Mann handelte es sich den Angaben zufolge um einen Nachbarn des Jungen, der keine bösen Absichten gehabt habe. Laut Polizei hatte der Zwölfjährige den Nachbarn offenbar nicht erkannt, weil es noch dunkel war.

Das EU-Parlament stimmt heute über neue Führerschein-Regeln ab. Dabei geht es unter anderem um die Einführung eines digitalen Führerscheins und strengere Strafen für unsicheres Fahren. Umstritten ist, ob sich ältere Autofahrer einer Gesundheitsprüfung unterziehen müssen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lehnt das ab. Er sagte dem Tagesspiegel, Autofahrer könnten selbst am besten einschätzen, ob sie noch fahren können oder nicht. Er setze da auf die Eigenverantwortung 🚗.

Heute ist Mittwoch. Die gute Nachricht, vor allem für Gestresste: Die halbe Woche ist geschafft. Die schlechte: Da ist noch "Restwoche".

8:00 Uhr Die Marksburg - virtuell und als Nachbau in Japan! Eine neue SWR-Serie bei Youtube bringt ein bekanntes Computerspiel und mittelalterliche Burgen zusammen. "Bau die Burg" ist ein Wettbewerb, der sich um das Kult-Computerspiel Minecraft dreht - ein Spiel, bei dem die Spieler mit einem Baustein-System ihre ganz eigene Welt erschaffen können. Ein bekannter Minecraft-Spieler tritt gegen andere Spieler an. Ihre Aufgabe: Mittelalterliche Burgen mit dem Computerspiel so detailgetreu wie möglich nachzubauen. Im Anschluss werden die von einer Jury bewertet. Den Anfang machte Schloss Bürresheim in der Eifel, dann war die Marksburg am Mittelrhein an der Reihe. Von der Marksburg gibt es aber schon einen berühmten Nachbau - ziemlich weit weg - wie ihr hier auf Instagram nachsehen könnt.

7:45 Uhr Gewerkschaft kündigt Warnstreik bei kommunalen Verkehrsbetrieben an Oje, soeben hat uns eine Mail der Gewerkschaft ver.di erreicht. Darin stehen keine guten Nachrichten für Menschen, die mit Bus und Bahn im ÖPNV unterwegs sind. Denn ver.di hat angekündigt, dass sie die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe im Land ab morgen um 3 Uhr zu einem zweitägigen Warnstreik aufruft. Betroffen seien "sämtliche Betriebe und Standorte der KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs-GmbH, der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG und der SWT AöR der Stadt Trier", so die Gewerkschaft. Die Ankündigung dürfte viele Menschen im Land aufschrecken, vor allem da morgen und am Freitag ja auch die Beschäftigen von privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz die Arbeit niederlegen wollen. Hintergrund sind in beiden Fällen die laufenden Tarifverhandlungen.

7:36 Uhr History: Der 28. Februar im Jahr... 2002: Zum letzten Mal kann in deutschen Geschäften mit der D-Mark bezahlt werden. Sie wurde im Januar 2002 vom Euro als gesetzliches Zahlungsmittel abgelöst. Starterkit und Euroscheine: Am 1. Januar 2002 löste in Deutschland der Euro die D-Mark als Bargeld ab. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / photothek | Thomas Imo 1997: Bei einem Erdbeben im Iran stürzen tausende Häuser ein, hunderte Menschen sterben. 1994: Beim ersten Kampfeinsatz der Nato seit deren Gründung 1949 schießen zwei F-16-Maschinen der Allianz über Bosnien-Herzegowina vier serbische Militärflugzeuge ab. 1986: Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wird erschossen. Er setzte sich international für Abrüstung und Verständigung sowie die Belange der Dritten Welt ein. Palme wurde auf offener Straße im Zentrum Stockholms ermordet.

7:25 Uhr Stadt Wörth meldet unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen Das nennt man dann wohl mal eine schöne Überraschung 🎁! Die Stadt Wörth (Landkreis Germersheim) hat nach Angaben von Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) für das vergangene und für dieses Jahr jeweils 14 Millionen Euro an zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen. SWR-Redakteur Martin Gärtner hat weitere Infos:

Die Feuerwehr hat bei Hamm im Kreis Altenkirchen eine Familie aus einem Steilhang oberhalb der Sieg gerettet. Die Eltern waren mit ihrem Kind und einem Hund zunächst auf einem unbefestigten Weg unterwegs, der steil zur Sieg hinunterführt. Auf dem nassen und rutschigen Boden kamen sie dann aber aus eigener Kraft nicht mehr weiter. Ihr Glück: Am gegenüberliegenden Ufer der Sieg bemerkte ein Spaziergänger, dass sich die Truppe in einer hilflosen Lage befand und rief die Polizei. Um die Familie zu retten, kletterten Feuerwehrleute von oben mit Seilen in das Gelände oberhalb der Sieg. Unten setzte die DLRG ein Schlauchboot zur Rettung ein: damit sei die Familie schließlich in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren laut Polizei 35 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, DLRG und vom Deutschem Roten Kreuz.

7:01 Uhr Studierende im Seniorenheim - Bilanz eines Projekts In Uni-Städten wie Mainz fehlt bezahlbarer Wohnraum für Studentinnen und Studenten. Gleichzeitig kämpft die Pflegebranche gegen den Fachkräftemangel. Das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Mainz-Mombach hat eine Lösung gefunden, diesen Herausforderungen zu begegnen. Hier musste eine Wohngruppe für ältere Menschen wegen Personalmangels geschlossen werden. In die freien Zimmer sind nun Studentinnen und Studenten sozialer Fachrichtungen eingezogen. Sie können in der Einrichtung Praktika machen - sind aber nicht zur Mithilfe verpflichtet. Meine Kollegin Antonia Glaser hat sich umgeschaut, wie dieses ungewöhnliche Wohnprojekt funktioniert. Mainz Bilanz eines Wohnprojektes Wie ein Mainzer Seniorenheim zum Zuhause für Studierende wurde Bezahlbarer Wohnraum und Pflegefachkräfte sind rar. Das AWO-Seniorenheim in Mainz-Mombach bietet eine Lösung: Studierende beziehen seit Oktober eine freigewordene Wohngruppe.

Die CDU will ihr Grundsatzprogramm "mal ganz grundsätzlich renovieren" - das hat der Bundesvorsitzende Friedrich Merz gestern Abend bei einer ersten Regionalveranstaltung seiner Partei in Mainz gesagt. So ein Grundsatzprogramm habe eine maximale Laufzeit von zehn Jahren, das letzte sei jetzt 17 Jahre alt. "Also wird es Zeit, dass wir mal den Staubwedel rausholen", so Merz. Vor knapp 1.000 Parteimitgliedern kritisierte Merz die Politik der Ampel-Regierung und sagte, seine Partei habe den unbedingten Willen, das Land besser zu führen. Außerdem rief Merz zur Verteidigung von Demokratie und Freiheit in Deutschland auf.

Mainz

Diskussion über neues CDU-Grundsatzprogramm Merz ruft in Mainz zur Verteidigung der Freiheit auf

Die CDU hat am Dienstagabend in Mainz ihre erste Diskussionsveranstaltung zum neuen Grundsatzprogramm abgehalten. Parteichef Merz grenzte sich dabei gegen links, aber vor allem gegen rechts ab.

Der Veranstaltung in Mainz folgen fünf weitere Regionalkonferenzen in Deutschland. Auf einem Bundesparteitag im Mai will die CDU das neue Grundsatzprogramm dann beschließen.

6:45 Uhr Stellenabbau bei Gienanth in Eisenberg Traurige Nachrichten gibt es leider heute früh schon aus Eisenberg (Donnersbergkreis) zu vermelden. Dort baut die Eisengießerei Gienanth bis Ende Mai 100 Stellen ab. Der Betriebsrat und die Geschäftsführung haben sich nach eigenen Angaben auf einen Sozialplan geeinigt. Mein Kollege Johannes Zinßmeister mit den Einzelheiten:

6:38 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Brüssel wird erneut über das europäische Lieferkettengesetz abgestimmt. Die geplante Richtlinie soll Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen. Die FDP hatte Anfang Februar die deutsche Zustimmung blockiert. Die Abstimmung wurde daraufhin verschoben. Die Bundesregierung muss sich wegen der Blockade der FDP bislang enthalten, was einer Nein-Stimme gleich kommt. Mit der Sitzung am Mittwoch startet der womöglich letzte Versuch, das Gesetz noch vor den Europawahlen Anfang Juni zu verabschieden. Im brasilianischen Sao Paulo treffen sich diese Woche die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie-und Schwellenländer. Die thematischen Schwerpunkte sollen auf der Wirtschaftspolitik und der Überschuldung vieler Entwicklungsländer liegen. Am Rande der G20-Beratungen wollen sich auch die sieben führenden westlichen Demokratien, also die G7, treffen. Dabei wird es vor allem um den Umgang mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten gehen. Der Gastgeber des G20-Treffens Brasilien will Streitpunkte zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen ausklammern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht seine Bilanz für den Winter 2023/2024. Experten gehen im Vorfeld von einem der wärmsten je gemessenen Winter aus. Vom DWD hieß es bereits, der diesjährige Winter könnte sich in den Top drei einreihen.

6:30 Uhr Entwarnung nach Brand in Industriegebiet im Trierer Hafen Schreck gestern Abend für die Menschen in Trier und den angrenzenden Gemeinden: Diejenigen mit einem Mobiltelefon bekamen eine Gefahrenmeldung auf das Display geschickt. Der Grund: Ein Brand in einem Industriegebiet am Trierer Hafen sorgte für starke Rauchentwicklung. Ein Haufen Altmetall hatte aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr zog das Material auseinander und konnte das Feuer nach drei Stunden löschen.

In der Bundesliga gelingt dem FSV Mainz 05 derzeit ja nicht wirklich viel. Umso erfreulicher sind die Erfolge, die die U19-Mannschaft des Klubs in der Youth League feiert. Gestern Abend gelang den Nachwuchskickern ihr jüngster Coup: Vor 7.000 Anhängern im Bruchwegstadion bezwang der deutsche A-Junioren-Meister sensationell die Junioren von Manchester City mit 2:1 (1:1). Tim Müller (16.) und Philipp Schulz (52.) trafen für die 05er, Justin Oboavwoduo sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste (45.+1). Damit steht Mainz im Viertelfinale der Youth League, das für den 12./13. März angesetzt ist. Gegner ist der FC Porto. Auch gegen die Portugiesen spielen die Mainzer übrigens vor heimischer Kulisse 😀

Mainz

Fußball Märchen in der Youth League geht weiter: Mainz 05 überrumpelt Manchester City

In der Youth League haben die U19-Fußballer des FSV Mainz 05 durch einen Sieg gegen Manchester City das Viertelfinale erreicht. Dabei half auch ein umstrittener Elfmeter.

6:07 Uhr Frühlingshaftes Wetter in Rheinland-Pfalz Kurz bevor sich der Februar verabschiedet, kündigt sich in Rheinland-Pfalz schon mal der Frühling an. Für die Jahreszeit sei es "viel zu warm", sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Und das soll auch bis in den März hinein so bleiben. Video herunterladen (27,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die teilweise Neuauflage des Prozesses um die Amokfahrt in Trier geht nach dem Prozessauftakt am Dienstag heute in den zweiten Verhandlungstag. Gestern wurde bekannt, dass ein weiteres Opfer an den Verletzungen der Amokfahrt im Jahr 2020 gestorben ist. Grund für den erneuten Prozess ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH). Der BGH wirft dem Landgericht Trier vor, nicht richtig geprüft zu haben, ob der Amokfahrer schuldfähig war. Dies soll nun neu geprüft werden. Erste Eindrücke vom Prozessauftakt von SWR-Reporter Ansgar Zender: Video herunterladen (67,4 MB | MP4) In Koblenz befasst sich das Oberlandesgericht an einem weiteren Prozesstag mit fünf mutmaßlichen Mitgliedern einer Terrorgruppe. Die vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und eine 76-Jährige Frau sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, dass sie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollten.