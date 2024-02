Kaiserslautern eröffnet im März einen Demokratieladen

Viele Menschen haben das Vertrauen in die Politik verloren. Der Demokratieladen in Kaiserslautern will einen Teil davon zurück gewinnen - und gleichzeitig die Demokratie stärken.

Welche Rechte und Pflichten hat man als Bürgerin oder Bürger? Wie kann ich mich aktiv in die Gesellschaft einbringen und wie tragen Vereine zur Demokratie bei? Unter anderem um diese Fragen geht es ab dem 8. März in verschiedenen Veranstaltungen im Demokratieladen in der Innenstadt von Kaiserslautern. Es wird unter anderem Lesungen, Diskussionsrunden und Workshops geben.

Demokratie stärken und die Innenstadt beleben

Ein Ziel der Veranstalter ist es auch, das Thema Wahlen präsenter zu machen. Denn in diesem Jahr finden die Europa- und Kommunalwahlen statt. "Wir wünschen uns, dass wir möglichst viele Menschen erreichen", sagte Koordinatorin Martina Dowidat. "Die Menschen sollen auch über die Veranstaltungen hinaus ins Gespräch kommen."

Der Demokratieladen soll noch etwas anderes erreichen: Die Stadt erhofft sich davon nämlich auch, dass die Innenstadt belebt wird. Denn für ihn wird ein leerstehendes Geschäft in einen sogenannten Pop-Up Store umgewandelt. Neben einem Bücherregal und einer Leseecke wird es dort auch digitale Angebote geben. Interessierte können auf Ipads zum Beispiel Filme rund um das Thema Demokratie anschauen.

Demokratieladen in Kaiserslautern soll hier eröffnet werden SWR

Öffnungszeiten und täglich wechselnde Veranstaltungen

Der Demokratieladen in der Schneiderstraße in Kaiserslautern ist ab dem 8. März und bis zum 20. März während der Woche in der Regel ab 14:00 Uhr geöffnet, Interessierte können einfach so vorbeikommen. Wer an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, kann vorher kostenlos an der Tourist-Info eine Eintrittskarte abholen. Vormittags ist der Demokratieladen für Schulklassen reserviert. Schülerinnen und Schüler können dann an verschiedenen Workshops teilnehmen.