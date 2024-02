Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:29 Uhr A3: 20 Kilo Marihuana in Auto Auf der A3 im Norden von Rheinland-Pfalz haben Zöllner ein Auto kontrolliert, in dem 20 Kilo Marihuana versteckt waren. Das Rauschgift war nach Angaben des Hauptzollamtes in Koblenz in einem größeren Hohlraum unter der Rücksitzbank. Die Fahrerin des Autos behauptete, nichts von den Drogen zu wissen. Sie kam in Untersuchungshaft. Das Marihuana hatte laut Zollamt einen Straßenverkaufswert von etwa 200.000 Euro. Die Drogen waren schon Mitte Februar bei der Kontrolle auf der A3 sichergestellt worden, der Fund wurde aber erst jetzt bekannt und vom Hauptzollamt mitgeteilt. Sendung am Di. , 27.2.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:16 Uhr Firma aus Hannover klagt gegen Kreis Bad Kreuznach Eine Firma aus Hannover klagt gegen den Kreis Bad Kreuznach, der von dem Unternehmen die Kosten für die Abschiebung eines Albaners verlangt. Der Mann war illegal in Deutschland und auf einer Baustelle der Firma beschäftigt. Bei einer Kontrolle flog der Mann auf und wurde in sein Heimatland abgeschoben. Die Kosten lagen bei rund 6.000 Euro. Weil bei dem Mann selbst nichts zu holen war, übernahm der Kreis die Kosten. Sendung am Di. , 27.2.2024 8:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Regionalnachrichten

8:54 Uhr Und sonst so am 27. Februar? 2018: Das Deutsche Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet, dass Städte Dieselfahrzeuge verbieten dürfen, um die Luftqualität zu verbessern. Das Verbot betrifft ältere Dieselfahrzeuge, die die Abgasnormen nicht erfüllten. Einsatzfahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel und Anwohner der betroffenen Gebiete sind von dem Verbot ausgenommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Lilly 2002: Erstmals erhalten Drogenabhängige in Deutschland offiziell und unter ärztlicher Aufsicht Heroin. In Bonn wird eine Heroinambulanz eröffnet. 1997: Die Wiener Philharmoniker brechen mit einer alten Tradition und beschließen die Aufnahme von Frauen in ihre Reihen.

8:14 Uhr Betreuung für Grundschulkinder in sozialen Brennpunkten Grundschulen bekommen in sozialen Brennpunkten der Stadt Ludwigshafen künftig zusätzliche Betreuung. Der Stadtrat hat gestern einstimmig beschlossen, insgesamt vier sogenannte Familiengrundschulzentren einzurichten. Darunter ist auch die Gräfenauschule. Diese Grundschule hatte im vergangenen Jahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil rund 40 Schüler die erste Klasse wiederholen mussten. Ihnen fehlten grundlegende Fähigkeiten für die Schule, sagte die Schulleiterin damals. Sozialarbeiter sollen in den neuen Zentren die Schulleitungen entlasten, Anlaufstelle für Eltern sein und soziale Hilfsangebote vermitteln. Sendung am Di. , 27.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:57 Uhr Gefährliche Hundeköder in Worms Achtung an alle, die Gassi gehen in Worms! Unbekannte haben dort auf Gehwegen in der Innenstadt Wurststückchen mit Rasierklingen ausgelegt. Eine Hundehalterin hatte sich bei der Wormser Polizei gemeldet. Die Frau erklärte, bereits dreimal in den vergangenen Wochen präparierte Köder gefunden zu haben. Ihrem Hund passierte nichts. Wer etwas Verdächtiges gesehen oder auch so einen Köder gefunden hat, soll ich bei der Polizei melden. Außerdem sollten Hundehalter aktuell vorsichtig sein, so die Wormser Polizei. Sendung am Di. , 27.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:51 Uhr Streiks im Nahverkehr: Eltern für Onlineunterricht Immer neue Streiks im Öffentlichen Nahverkehr. Der Elternbeirat der Region Trier spricht sich angesichts dessen jetzt für Onlineunterricht aus. Für die Streiks hätten Eltern Verständnis, so Regionalelternsprecher Reiner Schladweiler, doch für die Unterrichtsausfälle nicht. Eltern kauften Fahrkarten für ihre Kinder, die dann aber doch nicht mit dem Bus oder Zug zur Schule fahren könnten. Am Ende hätten viele Kinder bis zu 20 Fehltage durch Streiks im Öffentlichen Nahverkehr. Der Regionalelternverband will die Elternvertreter der Schulen zum Thema Onlineunterricht bei Streik befragen. Gestern hatten private Busunternehmen in der Region Trier gestreikt. Sendung am Di. , 27.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:34 Uhr Nach Brand in Pirmasens: Mann in U-Haft Ein Mann sitzt nach Angaben der Polizei in Untersuchungshaft, weil er vorgestern in Pirmasens Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben soll. Er steht demnach unter dringendem Tatverdacht. Es bestehe Fluchtgefahr. Weil etwa 50 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten in dem Haus wohnen, prüft die Polizei jetzt, ob es einen rassistischen Hintergrund gibt. Zehn Menschen sind bei dem Brand verletzt worden. Sendung am Di. , 27.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:02 Uhr Jobbörse für entlassene Mitarbeitende des Krankenhauses Lahnstein Im insolventen Lahnsteiner Krankenhaus können sich am Vormittag die Beschäftigten, die ab März ihren Job verlieren, über aktuelle Arbeitsangebote im Gesundheitswesen informieren - mittels einer Jobbörse. Laut Veranstalter der Börse haben sich mehr als 30 Firmen und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen angemeldet. Darunter sollen auch Krankenhäuser aus der Region sein - etwa das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein oder das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus. Vergangene Woche wurde bekannt, dass kurzfristig etwa 180 Mitarbeiter entlassen werden. Lahnstein Kliniken und Pflegedienste haben Interesse Krankenhaus Lahnstein: Jobbörse für entlassene Mitarbeitende Von jetzt auf gleich haben sie ihre Arbeit verloren, jetzt suchen etwa 180 ehemalige Mitarbeitende des St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein eine neue Stelle. Eine Jobbörse soll helfen. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Sendung am Di. , 27.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:41 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt US-Präsident Joe Biden verhandelt mit den Spitzen des Kongresses über weitere Hilfen für die Ukraine. Biden drängt das US-Repräsentantenhaus, einen entsprechenden Gesetzentwurf über milliardenschwere Unterstützung zu verabschieden. Etliche Abgeordnete der Republikaner wollen das verhindern. Er gilt als treibende Kraft im milliardenschweren Skandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte in Deutschland: Der Steueranwalt Hanno Berger wehrt sich gegen seine Verurteilung am Landgericht Bonn zu einer langen Haftstrafe - bis vor das höchste deutsche Gericht. Heute Vormittag will das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde von Berger verkünden. Nach fast sechs Jahren haben im Mammut-Prozess gegen eine der berüchtigtsten niederländischen Drogenbanden nun die Richter das Wort. Im Hochsicherheitsgericht in Amsterdam werden heute die Urteile verkündet.17 Männer sind angeklagt, für sechs Auftragsmorde, vier Mordversuche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verantwortlich zu sein, darunter auch für den Mord an dem bekannten Reporter Peter de Vries.

Für diese Diebestour brauchte es wohl schweres Gerät: Unbekannte haben am Bahnhof von Mainz-Bischofsheim Schienenstücke gestohlen, die dort für Bauarbeiten gelagert waren. Und weil man 40 Tonnen Stahl nicht mal eben so weg trägt, hatten die Täter laut Bundespolizei mindestens einen Lkw dabei, möglicherweise sogar einen Kran.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Fünf Menschen starben am 1. Dezember 2020, als ein Amokfahrer durch die Trierer Innenstadt raste. Viele weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Manche sind bis heute schwer traumatisiert. Wegen mehrfachen Mordes wurde der Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt - doch heute steht der Amokfahrer wieder vor Gericht. Denn der Bundesgerichtshof hat Zweifel, ob der 54-Jährige überhaupt schuldfähig war. Laut eines Gutachtens leidet der Amokfahrer nämlich an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen. Nun muss seine Schuldfähigkeit neu verhandelt werden. Trier Schuldfähigkeit soll erneut geprüft werden Amokfahrt-Prozess in Trier: Täter fühlte sich überwacht und verfolgt Am zweiten Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt in Trier haben am Mittwoch vor dem Landgericht Trier erste Zeugen ausgesagt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Die CDU will mit ihren Mitgliedern über ihr neues Grundsatzprogramm und ihre "Ideen für eine gute Zukunft" diskutieren: Heute findet in Mainz eine Konferenz unter dem Motto "Grundsätzlich CDU – die Deutschlandtour 2024" statt. Es ist die erste von insgesamt sechs Grundsatzkonferenzen bundesweit. Erwartet werden u.a. der Bundesvorsitzende Friedrich Merz und der Generalsekretär Carsten Linnemann. Während die Profis bei Mainz 05 in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen, steht die U19 der Rheinhessen im Achtelfinale der Youth League. Dort geht es für die 05er gegen Manchester City. In der Runde zuvor hatten sie den FC Barcelona besiegt.

6:01 Uhr Das Wetter heute - mit viel Sonne Lasst euch von den Wolken am Morgen nicht abschrecken - tagsüber wird es ziemlich sonnig. Und auch für die nächsten Tage hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger ganz nette Aussichten für uns. Video herunterladen (25,5 MB | MP4)