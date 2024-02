Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:55 Uhr History: Der 23. Februar im Jahr... 2023: Das Warnsystem Cell Broadcast geht bundesweit an den Start. In Notfällen werden damit Hinweise an alle kompatiblen Smartphones in einer Funkzelle geschickt. 1999: Bei einem Lawinenunglück im österreichischen Galtür im Paznauntal kommen 38 Menschen ums Leben. 21 der Toten kommen aus Deutschland. 1893: Der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel erhält ein Patent für den von ihm entwickelten Verbrennungsmotor. 1897 wird der erste funktionsfähige Prototyp fertiggestellt. Sein Motor arbeitet doppelt so effizient wie damalige Dampfmaschinen. So sah ein Diesel-Motor um 1920 aus. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / akg-images | akg-images

7:31 Uhr Ausnahmeregel für Bauaufträge im Ahrtal verlängert Ein Blick ins Ahrtal: Kommunen im Ahrtal dürfen Bauaufträge ein Jahr länger an Generalunternehmer vergeben, statt die Leistungen einzeln auszuschreiben. Der Verlängerung einer entsprechenden Ausnahmeregel stimmten alle Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags zu. Sie betrifft unter anderem den Bau von Straßen, Brücken und Schulen. Grund der Verlängerung seien unter anderem Verzögerungen beim Wiederaufbau. Der Landtag hatte die Ausnahmeregelung im März 2022 beschlossen. Sie sollte den Wiederaufbau erleichtern und kommenden Monat auslaufen. Darüber berichtete SWR4 RLP/Koblenz am 23. Februar 2024 um 7:30 Uhr.

7:25 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Der Bundestag entscheidet über eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition sehen vor, die Droge unter bestimmten Regeln und Bedingungen freizugeben. Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum sollen demnach für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein. An dem Vorhaben gibt es teils heftige Kritik. Beschließen soll der Bundestag auch die Beteiligung der Marine an einer EU-Operation im Roten Meer. Die Fregatte "Hessen" ist bereits unterwegs. Ziel der Mission ist der Schutz von Handelsschiffen vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sina Schuldt In Wien soll das Urteil im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz fallen. Der ehemalige konservative Regierungschef ist wegen mutmaßlicher Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeklagt.

7:15 Uhr BASF kündigt weiteren Stellenabbau an Der Chemiekonzern BASF hat für den Standort Ludwigshafen einen weiteren Stellenabbau angekündigt, in welchem Umfang sei noch unklar. Laut Unternehmensangaben hat der Konzern 2023 trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage überall die Gewinnzone erreicht, nur nicht in Deutschland. Jetzt soll in Ludwigshafen jährlich eine weitere Milliarde Euro Kosten eingespart werden. Schon Anfang vergangenen Jahres hatte die BASF angekündigt, 2.500 Stellen am Standort Ludwigshafen zu streichen. Zum Jahreswechsel waren hier noch knapp 39.000 Menschen beschäftigt. Darüber berichtete SWR4 RLP/Ludwigshafen am 23. Februar 2024 um 7:30 Uhr.

7:01 Uhr Schüsse bei Blieskastel Nicht weit von Zweibrücken, bei Blieskastel im Saarland, haben Unbekannte gestern mehrere fahrende Autos beschossen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Fahrer meldeten jedoch Dellen, Lackschäden und teils auch beschädigte Scheiben. Auch ein Busfahrer soll Beschädigungen an seinem Bus bemerkt haben. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus abgegeben wurden. Darüber berichtete SWR4 RLP/Kaiserslautern am 23. Februar 2024 um 6:30 Uhr.

Der Bundestag stimmt heute über das Gesetz zur kontrollierten Freigabe von Cannabis ab. Es sieht vor, dass Erwachsene ab dem 1. April bestimmte Mengen legal besitzen und anbauen dürfen. Die Befürworter sehen in dem Gesetz einen wichtigen Schritt, um den Drogen-Schwarzmarkt auszutrocknen. Außerdem würden so die Konsumenten vor verunreinigten Schwarzmarkt-Produkten geschützt. Gegner der Freigabe sind der Meinung, dass es mit dem Gesetz auch für Jugendliche leichter würde, an die Droge zu kommen. Sie befürchten, dass die gesundheitlichen Schäden durch Cannabis allgemein zunehmen würden. Auch würde die Kriminalitätsbekämpfung schwieriger, da die Polizei nur schwer zwischen legal und illegal angebautem Cannabis unterscheiden könne.

6:47 Uhr Berlinale-Preis für "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz Als Kind träumt Edgar Reitz davon, Dichter zu werden. Dann wird er ein Regisseur von Weltrang. Berühmt geworden ist der in Morbach geborene Reitz unter anderem mit seiner "Heimat"- Trilogie, die im Hunsrück spielt. Die Berlinale hat den 91-Jährigen jetzt geehrt - als einen der einflussreichsten Filmemacher seiner Generation. Auf der Berlinale zeigt Reitz auch sein jüngstes Werk: Die Doku Filmstunde_23. Und das soll noch nicht alles gewesen sein. Mein Kollege Enno Osburg hat in Berlin mit Edgar Reitz über seine Pläne gesprochen. Video herunterladen (82,2 MB | MP4)

6:42 Uhr Johannas Traum von der Patisserie lebt Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat viele Träume zerstört. Der Traum von Johanna Orth, die in der Flutnacht ums Leben kam, lebt aber nach ihrem Tod weiter. Ihre Eltern haben jetzt in ihrem Namen eine Patisserie eröffnet. Für die Eltern der jungen Konditorin ein absolutes Herzensprojekt, wie sie sagen. Die ganze Geschichte haben die Kollegen und Kolleginnen auf Instagram zusammengefasst. Sendung am Do. , 22.2.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:37 Uhr Pferde bei Meddersheim ausgebüxt "Da steht ein Pferd auf'm Flur, ja, ja..." Anders als in dem Lied stand bei Meddersheim im Kreis Bad Kreuznach in der Nacht kein Pferd auf dem Flur, sondern auf der Landstraße - und zwar auch nicht nur eins, sondern gleich 15! Die Pferde waren ausgebüxt und haben für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben der Polizei konnte der Besitzer aber schnell ausfindig gemacht und die Pferde von der Straße geholt werden. Darüber berichtete SWR4 RLP/Mainz am 23. Februar 2024 um 6:30 Uhr.

6:22 Uhr Windböen: Noch Tempolimit auf Talbrücken A61 und A63 In der Region Rheinhessen/Nahe hat das stürmische Wetter in der Nacht wenig Schäden angerichtet. Nach Angaben der Polizei sind vereinzelt Bäume umgeknickt oder Äste auf Autos gefallen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auf den Talbrücken gilt aber noch ein Tempolimit. Das betrifft nach Angaben der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Alzeyer Talbrücke auf der A61 und die Weinheimer Talbrücke auf der A63. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2024 um 6:30 Uhr.

6:06 Uhr Mosel - Feuerwehr zieht Auto aus dem Wasser Schauen wir noch einmal auf die Mosel: Aktuell ist der Pegelstand bei rund 6 Meter 90. Nach derzeitiger Prognose der Meldezentrale wird das Wasser bis morgen zunächst auf diesem Niveau bleiben. In Zell und Bernkastel-Kues musste die Polizei gestern Abend viele Autofahrer und Autofahrerinnen alarmieren, die auf ufernahen Plätzen geparkt hatten, damit sie sie wegfahren. In einem Fall habe die Feuerwehr einen Wagen aus dem Wasser gezogen. Die Sauer bei Bollendorf blieb laut Hochwasserzentrale unter der Meldehöhe, ebenso die Saar am Pegel Fremersdorf. Auch bei den kleineren Flüssen wurden keine kritischen Wasserstände erreicht. Darüber berichtete SWR4 RLP am 23. Februar 2024 um 6:30 Uhr.

6:02 Uhr Das Wetter in RLP: Die Ruhe nach dem Sturm Nach den stürmischen Stunden wird es heute zunächst ganz schön, es schaut auch mal die Sonne vorbei. Nachmittags ziehen aber aus Nordwesten neue Schauer durch. Ob wir auch am Wochenende noch den Regenschirm brauchen, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (28,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach dem Sturm gestern Abend und in der Nacht laufen die letzten Räumarbeiten. Vor allem in den Regionen Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bitburg-Prüm entwurzelten Sturmböen Bäume. Einige Straßen mussten gesperrt werden. Beschäftige von DB Cargo in Mainz wollen heute protestieren. Das Transport- und Logistikunternehmen schreibt rote Zahlen und will Bereiche auslagern. Betriebsräte und die Gewerkschaft EVG befürchten, dass die Umstrukturierung mindestens 150 Arbeitsplätze kosten könnte. Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen veröffentlicht seine Jahresbilanz. Im Januar hatte der Konzern bereits bekannt gegeben, dass Gewinn und Umsatz im vergangenen Jahr eingebrochen sind. In der Fußball-Bundesliga tritt Mainz 05 am Abend beim Tabellenersten Bayer Leverkusen an. Für die abstiegsbedrohten Mainzer mit ihrem neuen Trainer Bo Henriksen geht es um den Klassenerhalt.