Zum Duschen in den Container: Klage gegen Mieter in Mainz

Mieter in Mainz-Weisenau sollen eine gewisse Zeit in Sanitärcontainern im Freien duschen. Das fordert die Hausverwaltung und will das jetzt auch vor Gericht durchsetzen. Hintergrund sind größere Sanierungsarbeiten in einem Hochhaus

