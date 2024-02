In Teilen von Rheinland-Pfalz hat ein Sturmtief am Donnerstagabend Bäume entwurzelt. Straßen sind noch gesperrt. Der Pegelstand der Mosel bei Trier liegt nach starken Regenfällen über der Meldehöhe.



In der Region Trier-Saarburg, der Vulkaneifel und Bitburg-Prüm meldete die Feuerwehr gestern Abend vielerorts umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Betroffen war etwa die Landstraße zwischen Bescheid und Lorscheid, die kurzzeitig gesperrt werden musste. Auch auf der B268 bei Zerf und auf der B418 bei Ralingen stürzten Bäume um.

Die L149 zwischen Bescheid und Lorscheid im Kreis Trier-Saarburg war wegen umgestürzter Bäume kurzzeitig geperrt. WinklerTV

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist nach Angaben der Feuerwehr die L4 bei Neuerburg Richtung Sinspelt bis zum Freitagmorgen noch komplett gesperrt, nachdem dort mehrere Bäume umgestürzt sind. Mittlerweile habe sich die Lage in der Region aber wieder weitestgehend entspannt, teilte Stefan Haag von der Feuerwehr Trier am späten Donnerstagabend mit.

Im Bereich Ahrweiler und Westerwald meldet die Feuerwehr bislang vereinzelte Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Zu Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen.

Deutscher Wetterdienst warnte vor schweren Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Sturmböen in Rheinland-Pfalz gewarnt, vor allem im Bergland. Besonders vom Hunsrück und der Eifel bis zum Westerwald seien teils schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h möglich. Dort, wo es zu Schauern kommt, könne es auch orkanartige Böen von bis zu 110 km/h geben. Zur Stunde warnt der DWD noch vor Windböen.

Tempolimit auf Autobahnbrücken wegen Sturms

Wegen zu erwartender Böen müssen Autofahrer auf Brücken der A61 und der A63 ihr Tempo drosseln. Auf der A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen betrifft das die Talbrücke Dautenheim, auf der A63 Mainz-Kaiserslautern die Weinheimer Talbrücke. Hier gilt jeweils bis Freitagmorgen 8 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gibt in Sachen Sturm für Freitag Entwarnung.

Viel Regen, aber kaum Hochwassergefahr

Auch der anhaltende Regen sorgt in Teilen von Rheinland-Pfalz für Ungemach. Am Donnerstag meldete das Landesumweltamt steigende Pegel an Mosel, Saar und Sauer. Jedoch sollte einzig die Mosel bei Trier in der Nacht zu Freitag die Meldehöhe von sechs Metern überschreiten. Und das tat sie auch. Aktuell (Stand: 1:45 Uhr) meldet die Internetseite der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) dort einen Wasserstand von 6 Meter 83.

Auch am Freitag und am Wochenende wechselhaft, aber weniger Wind

Für heute meldet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken sowie kurze Schauer zwischendurch. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 7 und 11 Grad. Das Wochenende wird laut DWD bei Temperaturen von bis zu 9 Grad bewölkt und regnerisch. Mit vereinzelt starken Böen sei dann nur noch im Bergland zu rechnen.