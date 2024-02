Erpressung und Menschenraub: Teenager in Bad Kreuznach festgenommen

per Mail teilen

Mehrere junge Männer haben offenbar Geld von einem 19-Jährigen erpresst und ihn über Stunden festgehalten. Die Polizei konnte das Opfer befreien.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch. Der 19-Jährige war demnach von mehreren Tätern gezwungen worden, ihnen Geld zu geben. Dabei sollen sie ihn über mehrere Stunden festgehalten haben.

Die Polizei konnte den jungen Mann dann schließlich aus einem Auto befreien. Den Wagen mit mehreren Insassen hatten die Beamten an einem Kreisel der B41 bei Bad Kreuznach-Winzenheim gestoppt.

18 und 19 Jahre alte Täter in Untersuchungshaft

Gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren habe sich dann der dringende Tatverdacht erhärtet, so die Polizei. Die beiden wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Mainz übernommen. Weitere Informationen könnten aufgrund des frühen Ermittlungsstadiums und zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der beteiligten Personen derzeit nicht bekannt gegeben werden.