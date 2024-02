Die CDU ist gegen die Pläne für legales Kiffen, laut SWR-Politrend wird Zuwanderung als eines der größten Probleme im Land gesehen und in Koblenz sollen Fahrrad-Piktogramme weg.

8:10 Uhr Mehr als 50 Hunde im Westerwald sichergestellt Das Veterinäramt des Westerwaldkreises hat aus einem Privathaushalt im Westerwald mehr als 50 Hunde unterschiedlicher Rassen sichergestellt. Die Hunde wurden laut Kreisverwaltung in sechs Tierheime gebracht: darunter waren etwa Dackel oder Golden Retriever. Auch die Tierheime Koblenz und Neuwied haben vorübergehend Hunde aufgenommen. Die Leiterin des Koblenzer Tierheims sagte, die Hunde seien in dem Haushalt nicht tierschutzgerecht gehalten worden. Sie vermutet, dass die Besitzer die Hunde hielten, um Welpen zu verkaufen. Die Kreisverwaltung wollte das nicht bestätigen. Wegen eines laufenden Verfahrens gegen die Tierhalter mache sie keine weiteren Angaben, hieß es. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz am 22.2.2024 um 7:30 Uhr.

7:55 Uhr Blick auf Deutschland und in die Welt Der Bundestag debattiert heute in einer Aktuellen Stunde über die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge. Einige Länder und Kommunen wollen diese bereits einführen oder erproben das Modell. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Regierungserklärung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Jahreswirtschaftsbericht. Heute soll die Mondlandemission "Nova-C" des US-Unternehmens Intuitive Machines ihr Ziel auf dem Erdtrabanten erreichen. Es wäre die erste kommerzielle Mondlandung in der Geschichte. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro treffen sich die Außenministerinnen und -minister der G20-Staaten. Bei der Konferenz werden unter anderem Hunger, nachhaltige Entwicklung und die regelbasierte politische Ordnung, aber auch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten die Themen sein sein.

7:40 Uhr 🚗 Verkehr in RLP: So kommt ihr auf den Straßen durch Der Bus-Streik ist zu Ende - das dürfte heute für Entspannung auf den Straßen sorgen. Aktuell sieht es auf den Autobahnen im Land ruhig aus. Genauere Infos findet ihr jederzeit in unserer Staukarte. Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

7:30 Uhr 🌼 Euer Bild: Natur auf Frühlingskurs! Auch Christine Heckardt hat in ihren Garten geguckt. Sieh an, da sprießt es auch schon! Danke für diesen Blumengruß! Nächste Woche erwarte ich dann das Bild mit den blühenden Narzissen... SWR Christine Heckardt

7:15 Uhr Prozess in Mainz: Mann soll Ehefrau getötet haben Vor dem Landgericht Mainz muss sich ab dem Vormittag ein Mann verantworten, der seine Ehefrau mit einer Mullbinde erdrosselt haben soll. Den Ermittlungen zufolge war der Grund für die Tat mehr als nichtig: Der 54-Jährige soll sich darüber geärgert haben, dass seine Frau eine Frage beantwortete, die er einem seiner Söhne gestellt hatte. Unter anderem deshalb soll er seiner Frau die Mullbinde um den Hals gelegt und zugezogen haben, bis sie nicht mehr atmete. Ein Notarzt konnte die Frau zwar wiederbeleben, allerdings kam sie nicht mehr zu Bewusstsein. Sie wurde einen Monat später vom Beatmungsgerät getrennt und verstarb. Der Angeklagte ist wegen Körperverletzung vorbestraft. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 22.2.2024 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr Pollen-Quiz: Allergiker-Wissen gefragt Hurra, Frühling liegt in der Luft! Wer unter Heuschnupfen leidet, kann daran allerdings nicht allzu viel Schönes finden. Derzeit haben Hasel und Erle Hauptsaison, und bis in den Herbst lassen noch viele andere Pollenschleudern die Nasen und Augen von Allergikern jucken. Kein Vergnügen, wenn ihr betroffen seid, aber immerhin: Bei dieser Quizfrage seid ihr vorne dabei: In welche drei wichtigen Hauptgruppen werden die Auslöser einer Pollenallergie eingeteilt? dpa Bildfunk Picture Alliance Bäume, Gräser, Kräuter Gräser, Kräuter, Sträucher Bäume, Gräser, Sträucher richtige Antwort: Bäume, Gräser, Kräuter

Bäume (z.B. Hasel, Erle, Birke)

Gräser (z.B. Knäuelgras, Roggen)

Kräuter (z.B. Beifuß, Ambrosia).

6:55 Uhr Blumengrüße vor der Haustür Birgit Paffenholz-Heinrich musste nicht weit laufen, um die ersten Frühlingsboten zu sichten. Danke für die Schneeglöckchen aus dem Vorgarten! SWR Birgit Paffenholz-Heinrich

6:45 Uhr Noch immer Probleme mit der Gasversorgung in Bingen Mein Mitgefühl gilt allen Menschen in Bingen, die noch immer im Kalten sitzen! In der Stadt gibt es teilweise weiterhin Probleme mit der Gasversorgung. Auch einige Restaurants mussten deswegen schließen. Bei Bauarbeiten war vorgestern eine Leitung angebohrt und damit die Gasversorgung unterbrochen worden. Die ersten der betroffenen 600 Haushalte sind inzwischen wieder am Netz. Wann die Probleme komplett behoben sind, kann der Gasversorger noch nicht sagen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 22.2.2024 um 6:00 Uhr.

6:20 Uhr 🚲 Koblenz muss Fahrrad-Piktogramme wieder entfernen Da wiehert doch der Amtsschimmel, der berühmte: In Koblenz sind seit Jahren auf etlichen Straßen Abbildungen von Fahrrädern aufgemalt. Die Piktogramme waren Teil eines Forschungsprojekts. Man wollte herausfinden, ob sie für mehr Sicherheit für Radfahrer sorgen. Die Idee: Autofahrer sollen daran erinnert werden, dass in der Innenstadt immer auch mit Zweirädern zu rechnen ist. Es gibt nämlich keine Radwege. Soweit, so schlau. Nun ist aber die Studie beendet. Und dem Landesbetrieb Mobilität fiel plötzlich auf, dass die Bildchen illegal sind. Sie könnten Autofahrer verwirren. Die ganze verworrene Geschichte haben die Kollegen im Studio Koblenz für euch.

6:03 Uhr 💨 Das Wetter: Es wird stürmisch in Rheinland-Pfalz Hoppla, lieber Kapuze statt Schirm - letzterer könnte wegfliegen! Heute regnet es fast überall - und es wird stürmisch. Am frühen Abend gibt es zeitweise schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen, das Ganze noch bei relativ milden 9 bis 13 Grad. Und die Aussichten für die nächsten Tage sind auch eher ungemütlich. SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke hat die Einzelheiten: Video herunterladen (31,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag befasst sich mit dem geplanten Gesetz zur Cannabis-Legalisierung. Kritik kommt von der CDU. Der Bundestag debattiert über einen Antrag der Unionsfraktion zur Beschleunigung der Wiederaufbauhilfe für das Ahrtal. Anschließend soll der Antrag zur weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss überwiesen werden. In Koblenz beginnt der Prozess gegen einen Mann, der im vergangenen Sommer in Bad Hönningen eine Frau mit einem Messer getötet haben soll. Außerdem soll er einen anderen Mann schwer verletzt haben. Beide waren offenbar Zufallsopfer. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte bei der Tat nicht schuldfähig war. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin wird der Hunsrücker Regisseur Edgar Reitz für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit der Berlinale Kamera wird der 91-Jährige nach Angaben der Organisatoren als einer der einflussreichsten Filmemacher seiner Generation gewürdigt. Reitz hatte ab den 80er Jahren mit seinen drei Heimat-Filmen rund um die Familie Simon aus dem fiktiven Hunsrück-Dorf Schabbach großen Erfolg.