Das Transport- und Logistikunternehmen DB Cargo schreibt rote Zahlen. Jetzt sollen Bereiche ausgelagert werden. Das sorgt in der Deutschland-Zentrale in Mainz für Kritik.

Betriebsräte und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für Freitag Proteste angekündigt. Ihr Unmut richtet sich gegen Pläne des Vorstands. Die sehen unter anderem vor, dass Teile des Güterverkehrs von Tochterunternehmen abgewickelt werden sollen. Diese Umstrukturierung könnte allein in der Mainzer Zentrale mindestens 150 Arbeitsplätze kosten, so die Betriebsräte und Gewerkschafter. Am Standort in Mainz sind etwa 1.500 Menschen beschäftigt. Was dort am Freitag genau passieren wird, ist noch nicht bekannt.

Lokführer sollen länger unterwegs sein

Die Betriebsräte kritisieren, dass Lokführerinnen und Lokführer bei den Tochterunternehmen zwar tendenziell mehr Geld verdienen würden, sie müssten dafür aber teilweise auch deutlich länger am Stück fernab von zuhause arbeiten. So könnten mehr Kilometer mit weniger Lokführern zurückgelegt werden.

Lage momentan ist komfortabler

Bei DB Cargo selbst können die Lokführer wählen, ob sie bis zu zehn Tage am Stück unterwegs sein wollen. Eine Pflicht gibt es aber nicht. Zuletzt entschieden sich aber nur wenige Mitarbeiter für den mehrtägigen Arbeitszyklus, für den eine Zulage gezahlt werde, so die Betriebsräte. Außerdem sei nicht gesichert, dass die Beschäftigen überhaupt von den Tochterfirmen übernommen werden, kritisiert ein EVG-Sprecher.

DB Cargo steckt in den roten Zahlen

Das Logistikunternehmen schreibt seit Jahren rote Zahlen. 2022 bezifferte die Bahn den Verlust auf 665 Millionen Euro. Die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 sollen im März veröffentlicht werden. Die Betriebsräte werfen dem Vorstand vor, keine überzeugende Gesamtstrategie zu haben. Vorstandschefin Sigrid Nikutta wolle mit ihren Umstrukturierungsplänen DB Cargo "weiter kaputtschrumpfen", schrieben sie nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in einer Information an die Beschäftigten.

Deutsche Bahn scheut keine gerichtliche Lösung

Die Bahn will die Umstrukturierung im Zweifel auch gerichtlich durchsetzen, sollte keine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern erreicht werden. Das erfuhr die dpa aus Bahn-Kreisen. Bei den Tochterfirmen stünden die Kunden im Mittelpunkt, nicht der beste Dienstplan.

EU-Kommission hat DB Cargo im Visier

Die DB Cargo sei dagegen nicht wettbewerbsfähig - und das seit mehr als 15 Jahren. Die Zahlen der DB Cargo haben auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Die Verluste wurden in den vergangenen Jahren von der Deutschen Bahn aufgefangen, deren Eigentümer der Bund ist. Derzeit läuft ein Beihilfeverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland.