9:59 Uhr Schuldnerberatung der Caritas stark nachgefragt Die Schuldnerberatung der Caritas in Trier war im vergangenen Jahr erneut stark nachgefragt. Wie die Caritas mitteilte, ist das schon im zweiten Jahr in Folge so. Mehr als 880 Kurzberatungen hätten die Mitarbeitenden im vergangenen Jahr geführt. Die Wartezeit für eine langfristige Hilfe läge zurzeit bei sechs bis acht Monaten. Es kämen immer mehr junge Menschen in die Beratungsstellen. Besonders nachgefragt seien Themen wie die gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten, aber auch Fragen bei der Wohnungs- und Ausbildungssuche. Sendung am Mo. , 26.2.2024 10:03 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

9:50 Uhr Brandgefährdete Plattenbau-Siedlung in Ludwigshafen Der in Ludwigshafen geplante Abriss einer Hochhaus-Siedlung gestaltet sich schwierig und wird voraussichtlich viel teurer als erwartet. Die Plattenbauten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG mit über 200 Wohnungen in Ludwigshafen Oggersheim waren 2017 bei Brandschutzkontrollen negativ aufgefallen. In den fünf Plattenbauten der Stefan-Zweig-Straße gehe die Gefahr von Leitungsschächten aus, durch die sich im Brandfall Rauchgase verbreiten könnten, erklärte ein GAG-Bauexperte. Eigentlich sollte in diesem Jahr auf dem Grundstück ein erstes neues Wohnhaus gebaut werden. Aber jetzt ist der Baubeginn noch völlig offen. Sendung am Mo. , 26.2.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

9:12 Uhr Klimaaktivist wegen Nötigung vor dem Mainzer Amtsgericht Ein 71-jähriger Klimaaktivist der Gruppe "Letzte Generation" steht ab heute wegen Nötigung vor dem Mainzer Amtsgericht. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hatte sich der Mann mit vier weiteren Aktivisten im Dezember 2022 auf eine Straße am Mainzer Hauptbahnhof gesetzt und diese blockiert. Erst Anfang Februar war ein anderer Aktivist der "Letzten Generation" wegen einer ähnlichen Aktion vom Mainzer Amtsgericht wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sendung am Mo. , 26.2.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:55 Uhr Update Brand Ingelheim: Mittlerweile vier Verletzte Die Feuerwehr ist immer noch dabei, im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. 30 Menschen mussten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt vier Menschen seien verletzt - so die neue Zahl der Polizei. Ein Bewohner erlitt demnach Brandverletzungen - drei weitere eine Rauchgasvergiftung. Die Menschen des Mehrfamilienhauses sind in das Bürgerhaus von Frei-Weinheim gebracht worden. Das Feuer ist in der Nacht in einer Wohnung dort ausgebrochen, warum ist noch unklar. Ingelheim Löscharbeiten laufen noch Brand in Mehrfamilienhaus in Ingelheim Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim musste ein Mehrfamilienhaus wegen eines Brandes evakuiert werden. Die etwa 30 Bewohner werden laut Polizei aktuell im Bürgerhaus betreut. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

Dürft ihr Blut spenden? Wir hatten ja heute bereits schon einmal das Thema Blutspenden. Nicht jeder, der spenden möchte, darf auch. Doch welche Kriterien gelten?

7:55 Uhr Sachkundenachweis für Kangal-Hunde gefordert Nach mehreren Vorfällen mit Kangal-Hunden in der Pfalz haben Tierheime und der Deutsche Tierschutzbund erneut einen Sachkundenachweis für Hundehalterinnen und Hundehalter gefordert. Zuletzt hat das Tierheim in Speyer einen herrenlosen, verletzten Kangal aufgenommen. Meine Kollegin Bettina Blum hat noch weitere Einzelheiten für euch:

7:23 Uhr Leicht Verletzte bei Brand in Ingelheim Im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim sind am Morgen bei einem Feuer zwei Bewohner eines Hauses leicht verletzt worden. Etwa 30 Menschen waren in Sicherheit gebracht worden, weil es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt hat. Die Hausbewohnerinnen und Hausbewohner werden laut Polizei aktuell im Bürgerhaus betreut. Das Feuer sei gegen 3:30 Uhr morgens in einer der Wohnungen ausgebrochen, so ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten laufen aktuell noch. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Sendung am Mo. , 26.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:20 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundesweit müssen sich Reisende ab heute auf Streiks im öffentlichen Nahverkehr des ÖPNV einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt zu Arbeitsniederlegungen bis Samstag aufgerufen. Die Streiks sollen regional gestaffelt werden, das heißt, es wird an verschiedenen Tagen an unterschiedlichen Orten gestreikt. Der Arbeitskampf soll am Samstag enden. Ab heute tagt die 6. UN-Umweltversammlung in Nairobi. Die Vertreter der 193 Mitgliedsländer suchen nach Lösungen für drei globale Umweltkrisen: Klimawandel, Artensterben und Umweltverschmutzung. Deutschland wird durch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vertreten. Heute beginnt in Barcelona die weltgrößte Mobilfunkmesse "Mobile World Conference" (MWC). Hier werden die neuesten Innovationen rund um Mobilfunknetze und Endgeräte präsentiert. Sendung am Mo. , 26.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:08 Uhr Bauarbeiten auf der A62 bei Landstuhl Wer von euch mit dem Auto von Landstuhl aus in Richtung Trier fahren will, sollte ab heute 9 Uhr etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen dem Kreuz Landstuhl-West und Glan-Münchweiler rollt der Verkehr auf der A62 zeitweise nur noch auf einer Spur. Die Autobahn GmbH untersucht auf der Strecke, wie der Boden beschaffen ist. Zwischen 9 und 15 Uhr sollen die Fahrspuren gesperrt werden. Sendung am Mo. , 26.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:50 Uhr Und sonst so am 26. Februar? ...2012: In einem Vorort von Orlando in den USA wird der 17-jährige Afroamerikaner Trayvon Martin getötet. Der Schütze, Mitglied einer Bürgerwehr, gibt an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Martin war unbewaffnet. Der Vorfall löste eine Rassismus-Debatte aus. Der Prozess gegen den Schützen endet im Juli 2013 mit einem Freispruch. ...1999: Bei den Nordischen Heimskiweltmeisterschaften in Ramsau am Dachstein gewinnt die Österreichische Langlaufstaffel sensationell die Goldmedaille. Schlussläufer Christian Hoffmann schlägt den norwegischen Einzelweltmeister Thomas Alsgaard im Zielsprint um zwei Hundertstel Sekunden. ...1992: Mit der Verabschiedung einer Deklaration für rund 550 Millionen arme Landfrauen in aller Welt geht in Genf ein Treffen von mehr als 50 "First Ladies" zu Ende.

6:48 Uhr 90 brenndende Heuballen bei Contwig 90 Heuballen haben gestern Abend auf einem Feld bei Contwig in der Südwestpfalz gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Leuten im Einsatz und konnte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle bringen - und zum Großteil löschen. Bis heute Morgen hält sie aber noch Brandwache, falls sich das Feuer wieder entfacht. Wie es gestern Abend ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Freiwillige Feuerwehr VG ZW Land Sendung am Mo. , 26.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:44 Uhr Hochhaus wegen rauchendem Fahrstuhl geräumt In Bad Breisig im Kreis Ahrweiler mussten am Abend etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner ein Mehrfamilienhaus vorübergehend verlassen. In dem Hochhaus hatten Anwohner Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die stellte fest, dass der Rauch aus dem Motor eines Fahrstuhls kam. Der Lift wurde außer Betrieb genommen, die Betroffenen konnten nach etwa einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurück. Sendung am Mo. , 26.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:04 Uhr Bauern-Demo in Koblenz: Traktor fährt auf Kaiser-Wilhelm-Denkmal Wir blicken nach Koblenz: Dort haben gestern Landwirte bis in den Abend mit ihren Traktoren gegen die Agrar-Politik demonstriert. Ein Mann fuhr mit dem Traktor auf das erste Plateau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Nach dem Vorfall wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Schaden sei bei der Traktor-Aktion nicht entstanden, hieß es. Ein Umzug mit rund 60 Traktoren und 110 Autos war von Neuwied in die Innenstadt von Koblenz gefahren. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 200 Menschen an der Abschlusskundgebung am Deutschen Eck teil. Weniger Teilnehmer als erwartet: Demo gegen Agrarpolitik: Traktoren in Koblenz unterwegs

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Wirtschaftsministerin Daniala Schmitt (FDP) präsentiert heute den Endbericht "Nachhaltiges Tourismuskonzept Ahrtal 2025". Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH arbeitet bereits seit 2020 an einem nachhaltigeren und digitalerem Konzept. So können alle Tourismusregionen im Land ihre Informationen im sogenannten digitalen Wissensschatz einspeisen. Die waren tödlich, die Holzfallen des römischen Militärs. Die Fallen aus angespitzten Holzpfählen sind bei archäologischen Untersuchungen zweier römischer Militärlager in Bad Ems entdeckt worden. Die Holzpfähle wurden vom Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) in Mainz restauriert und konserviert und werden heute erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Für die Region Trier hat die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik im Busverkehr aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe Rheinland-Pfalz. Ver.di hat für diese Woche bis zum Samstag auch eine Welle von Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr angekündigt.

6:01 Uhr So wird das Wetter in RLP Die Woche startet mit vielen Wolken und Regen in ganz Rheinland-Pfalz. Ab dem Mittag lockern die Wolken aber im Süden schon wieder auf, ab Dienstag im ganzen Bundesland. Video herunterladen (33,2 MB | MP4)