Was ändert sich für die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2024. Was wird wichtig? Ein Überblick.

Gleich zu Beginn des Monats März ist mit Streiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu rechnen - denn Fridays for Future und ver.di rufen gemeinsam unter dem Motto "Wir Fahren Zusammen" für den 1. März zu einem deutschlandweiten Klimastreik auf. Gemeinsam wollen Klimaschutzaktivisten und Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV durchsetzen. Ohne eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs seien die Klimaziele nicht zu erreichen, erklärte ver.di-Chef Frank Werneke in einer Mitteilung.

BW: ver.di will erneut Nahverkehr in großen Städten lahmlegen

Auch in RLP Warnstreiks im Nahverkehr nächste Woche?

Am 1. März fällt in Deutschland die Ermäßigung für die Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme weg. Die Umsatzsteuer auf Gaslieferungen und Fernwärme war im Oktober 2022 wegen des Ukraine-Krieges und den Auswirkungen auf den Gasmarkt auf sieben Prozent abgesenkt worden. Ab März 2024 soll sie wieder auf 19 Prozent angehoben werden.

Nicht nur Gas und Fernwärme werden im März teurer, auch viele Stromanbieter erhöhen ihre Preise. Kunden der EnBW haben allerdings noch einen Monat "Schonfrist", für sie erhöhen sich die Preise erst im April.

Kühlschränke, Waschmaschinen oder Gefrierschränke: Haushaltsgeräte mit besonders hohem Stromverbrauch dürfen ab März nicht mehr an Kunden verkauft werden. Denn: Ab März gilt eine neue Mindestklasse für Kühl- und Gefriergeräte. Neugeräte müssen mindestens der Klasse E des EU-Energie-Labels entsprechen. Das EU-Label geht von A (niedrigster Energieverbrauch) bis G (höchster Energieverbrauch).

Wer wegen eines neuen Jobs umzieht, kann die Kosten dafür von der Steuer absetzen. Zum 1. März wird die Umzugskostenpauschale für Alleinstehende auf 964 Euro erhöht (zuvor: 886 Euro). Ziehen zeitgleich auch der Ehe- oder Lebenspartner und/oder Kinder mit um, können jeweils weitere 643 Euro (zuvor: 590 Euro) geltend gemacht werden. Die Pauschale gibt es auch dann, wenn sich durch einen Umzug der Arbeitsweg zu einem bestehenden Job durch einen Umzug um eine Stunde oder mehr verkürzt.

Alle, die im Jahr 2006 geboren wurden, bekommen als Geschenk von der Bundesregierung den Kulturpass, einen Gutschein im Wert von 100 Euro für Kultur. Wer ihn haben will, muss sich dafür auf der Kulturpass-Website per Online-Ausweis-Verfahren registrieren. Das Guthaben kann für verschiedene Dinge eingelöst werden. Dazu zählen Konzerte, Kinobesuche, aber auch Bücher und Schallplatten. Ab dem 1. März ist die Registrierung für den Kulturpass möglich.

Bei Kleinkrafträdern muss das Versicherungskennzeichen ausgetauscht werden. Ab dem 1. März gelten die neuen blauen Kennzeichen - die alten sind dann abgelaufen. Wer es bisher versäumt hat, eines zu bestellen, sollte sich beeilen. Denn das Versicherungskennzeichen gilt als Nachweis für eine bestehende Haftpflicht-Police. Wer das Schild bei seinem Fahrzeug nicht rechtzeitig ersetzt, macht sich strafbar. Neben Kleinkrafträdern wie Mofas, Mopeds und Rollern mit einem maximalen Hubraum von 50 Kubikzentimetern oder bis zu einer Motorleistung von vier Kilowatt gilt die Regelung auch für motorisierte Rollstühle, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge wie Quads mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h und Elektrokleinstfahrzeuge wie Segways und E-Scooter. Für letztere wurde aufgrund der Größe generell eine kleinere Version der Versicherungsplakette zum Aufkleben eingeführt.

Am 10. März beginnt für viele Muslime der Fastenmonat Ramadan. Auch in Deutschland verzichten viele Muslime zwischen dem 10. März und dem 9. April zwischen Sonnenaufgang und -untergang unter anderem auf Essen und Trinken.

In der Nacht von Samstag, 30. März, auf den Sonntag, 31. März, wird uns eine Stunde weggenommen. Um 2 Uhr nachts wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt - dann gilt wieder die europäische Sommerzeit. Pluspunkt: Es wird abends später dunkel.

Wenn sich die EU-Mitgliedsstaaten auf eine dauerhafte Sommerzeit einigen würden, hätte das zur Folge, dass beispielsweise in Madrid im Sommer die Sonne um 6:44 Uhr, im Winter aber erst um 9:36 Uhr aufgehen würde. In Amsterdam würde sie Mitte Januar dann sogar erst um 9:44 Uhr aufgehen. SWR Maike Koller

Am 8. März ist der Internationale Frauentag. In manchen Bundesländern (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern) ist es ein offizieller Feiertag, in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz noch nicht.

Die Bundeswehr veranstaltet vom 1. bis zum 6. März in Rheinland-Pfalz eine sogenannte freilaufende Übung, also ein Training außerhalb der Übungsplätze der Bundeswehr. Rund 700 Soldaten mit 190 Fahrzeugen werden dabei laut Bundeswehr in den Räumen Alzey-Worms, im Donnersbergkreis, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und Birkenfeld eingesetzt. Geleitet wird die Bataillonsgefechtsübung mit dem Namen "QUADRIGA 2024" durch das Kommando Heer. Das in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) stationierte Artillerielehrbataillon 345 beteiligt sich als Divisionstruppenteil der zehnten Panzerdivision.