Demo gegen Agrarpolitik: Traktoren von Neuwied nach Koblenz unterwegs

In Koblenz könnte es am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Grund dafür ist eine geplante Demonstration gegen die Agrarpolitik mit einer Abschlusskundgebung am Deutschen Eck.

Unter dem Motto "Mit Pferdestärken und Traktoren für eine faire Agrarpolitik" möchte der Veranstalter "Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz" mit Autos und Traktoren von Neuwied nach Koblenz fahren. Dabei rechnet der Veranstalter nach eigenen Angaben mit etwa 500 bis 1.000 Teilnehmenden.

Abschlusskundgebung am Deutschen Eck in Koblenz

Start ist um 14 Uhr in Neuwied an der Rudolf-Diesel-Straße, anschließend soll der Demo-Zug über die B42 nach Koblenz fahren. Treffpunkt sei zunächst der Park and Rail Parkplatz auf dem Koblenzer Oberwerth. Dort sollen weitere Teilnehmende dazustoßen. Gegen 15:00 Uhr ist laut Veranstalter geplant, dass der Aufzug über die Jupp-Gauchel-Straße, Jahnstraße, Mainzer Straße, Neustadt, Clemensstraße, Am Wöllershof, Neuer Messeplatz, Am Saarplatz zum Peter-Altmeier Ufer fährt. Die Kundgebung sei dann für 18 Uhr am Deutschen Eck geplant.

Bauernprotest: Zuletzt vor dem Lidl-Lager in Koblenz

Zuletzt hatten etwa 500 Menschen Anfang Februar vor dem Lidl-Lager in Koblenz demonstriert. Der Protest richtete sich gegen die derzeitigen Subventionskürzungen und die Agrarpolitik der vergangenen Jahre. Die Bauern wollten mit dem Protest aber auch ein Umdenken der Handelsketten erreichen. Besonders spektakulär: Ein Kran zog einen Traktor in die Höhe. Eine symbolische Aktion, die nach Angaben der Landwirte zeigen sollte, dass ihre Existenz an einem seidenen Faden hänge.