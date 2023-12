Spontane Bauerndemo mit 100 Traktoren in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mit rund 100 Traktoren haben Landwirte am Donnerstagnachmittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Der Protestzug hatte sich spontan formiert.

Der Demo war laut Polizei ein Aufruf über Social Media vorausgegangen. Darin war den Angaben zufolge zunächst nur von einem Treffen am Donnerstag mit einigen Traktoren in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Rede, um so auf eine Aktion von Landwirten am 8. Januar in Koblenz hinzuweisen. Doch der Social Media-Aufruf ging "viral", wie die Polizei weiter mitteilte.

Am Ende hätten sich rund 100 Fahrzeuge an der "öffentlichen Bekanntmachung" beteiligt. In der Folge sei es auf der Heerstraße (L80) zu starken Behinderungen im Feierabendverkehr gekommen. Die Demo verlief laut Polizei friedlich, allerdings sei sie auch in ihrer ursprünglich angedachten Größenordnung nicht angemeldet gewesen. Weder bei der Polizei noch bei der Kreisverwaltung.