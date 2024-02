per Mail teilen

Der Trierer Amokfahrer steht ab Dienstag wieder vor Gericht. Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil teilweise aufgehoben hat, muss jetzt seine Schuldfähigkeit neu verhandelt werden.

Für das Verfahren gegen den 54-jährigen Angeklagten sind vom Landgericht Trier zehn Verhandlungstage geplant. Zudem wurden bis zu 60 Zeugen geladen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Trier auf SWR-Anfrage mit.

Zeugen: Einsatzkräfte und Bekannte des Amokfahrers

Als Zeugen sind unter anderem Polizisten geladen, die nach der Amokfahrt mit dem Angeklagten zu tun hatten. Darunter sind wohl auch die Beamten, die den 54-Jährigen am 1. Dezember festgenommen hatten, und jene, die ihn später verhört haben. Konkrete Angaben dazu wollte das Gericht vorab nicht machen.

Zudem wurden auch Bekannte oder "Kumpels" des Angeklagten geladen. Bei ihnen handelt es sich um jene Zeugen, die den Angeklagten vor der Tat an einem Kiosk in Trier-Zewen getroffen haben sollen.

Äußert sich der Amokfahrer erstmals vor Gericht?

Bei der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt am 1. Dezember 2020 starben fünf Menschen. Viele weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Manche sind bis heute schwer traumatisiert.

Nach Recherchen des SWR besteht die Möglichkeit, dass sich der 54-Jährige in diesem Prozess erstmals auch äußern könnte. Konkrete Angaben, in welchem Umfang oder in welcher Art wollten die Prozessbeteiligten vorab nicht machen.

Für die Opfer der Amokfahrt und die Angehörigen ist die Neuauflage des Prozesses eine große emotionale Belastung. "Mein Mandant ist total erschüttert, dass das Verfahren jetzt wieder aufgerollt wird", sagte der Trierer Rechtsanwalt Otmar Schaffarczyk dem SWR. Der Jurist vertritt den Bruder einer der bei der Amokfahrt getöteten Frauen. "Je näher dieser Prozess kommt, desto mehr kommt das alles wieder bei ihm hoch", so der Anwalt weiter. Sein Mandant wolle trotzdem zu allen Prozessterminen kommen.

Erstes Urteil des Trierer Gerichts teilweise aufgehoben

Der Amokfahrer, ein Mann aus Trier, war im August 2022 vom Landgericht wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung des 54-Jährigen in einer geschlossenen Klinik an und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Nach dem Gutachten eines Sachverständigen leidet der Amokfahrer an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen. Er sei vermindert schuldfähig.

Schuldfähigkeit des Angeklagten nicht richtig geprüft

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat dieses Urteil vergangenen Dezember teilweise aufgehoben. Der Bundesgerichtshof teilte zwar mit, dass die Aufklärung des Landgerichts zum äußeren Tatgeschehen in Ordnung war. Aber ansonsten ließ Karlsruhe kein gutes Haar an dem Urteil zur Amokfahrt von Trier.

Vor allem habe das Landgericht nicht richtig geprüft, ob der Amokfahrer überhaupt schuldfähig war. Hier sei das Urteil "durchgehend rechtsfehlerhaft", wie der BGH mitteilte. Der Fahrer habe an einer paranoiden Schizophrenie gelitten. Das Trierer Gericht habe angenommen, dass die Schuldfähigkeit des Täters vermindert, aber nicht aufgehoben war.

Es müsse aber nicht nur die allgemeine Verfassung eines Täters ermittelt werden, sondern sein Zustand in der konkreten Tatsituation. Das heißt zum Zeitpunkt, als der Angeklagte in seinem Fahrzeug saß und durch die Fußgängerzone gerast ist, so der BGH weiter. Das Landgericht habe nicht genau hingeschaut, ob während der Tatzeit ein akuter Schub der Erkrankung vorgelegen habe. Außerdem habe das Gericht die Wechselwirkung mit Alkohol außer Acht gelassen. Der Fahrer war bei der Amokfahrt deutlich alkoholisiert gewesen.

In dem neuen Prozess muss eine andere Kammer des Landgerichts Trier jetzt prüfen, ob der Amokfahrer schuldfähig war oder freigesprochen werden muss. Selbst bei einem Freispruch käme der Angeklagte aber sehr wahrscheinlich nicht frei. Denn das Gericht hat dann die Möglichkeit, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Wenn es nämlich davon ausgeht, dass er weiterhin gefährlich ist und das aufgrund der Schizophrenie zu erwarten ist, dass er weitere rechtswidrige Taten begehen wird.