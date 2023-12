Opferanwalt: BGH hat Urteil gegen Amokfahrer teilweise aufgehoben

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen den Amokfahrer von Trier nach Angaben eines Opferanwalts teilweise aufgehoben. Der Trierische Volksfreund hatte zuerst darüber berichtet.

Wie der Rechtsanwalt dem SWR auf Nachfrage mitteilte, habe laut Auffassung des Bundesgerichtshofs das Landgericht Trier den Geschehensablauf der Tat vom 1. Dezember 2020 zwar korrekt rekonstruiert. Die erfolgte rechtliche Beurteilung sei jedoch durch den BGH als mangelhaft bewertet worden. Dies betreffe insbesondere die Schuldfähigkeit des Verurteilten.

Beurteilung der Schuldfähigkeit durchgreifend fehlerhaft

In dem 17-seitigen Dokument des BGH-Beschlusses heißt es unter anderem zum Trierer Verfahren: Die Prüfung und Beurteilung der Schuldfähigkeit, "erweist sich als durchgreifend rechtsfehlerhaft."

An anderer Stelle wird der BGH noch deutlicher: Die Urteilsgründe des Landgerichts Trier belegten nicht, dass der Angeklagte wegen einer paranoiden Schizophrenie in seiner Schuldfähigkeit erheblich beeinträchtigt gewesen sei. "Die Ausführungen dazu, in welcher Weise sich das festgestellte Krankheitsbild auf die Handlungsmöglichkeiten des Angeklagten in den konkreten Tatsituationen ausgewirkt hat, sind rechtsfehlerhaft", so der BGH.

Feststellung der kompletten Schuldunfähigkeit möglich

Nun wird sich nach Angaben des Rechtsanwaltes, der den Bruder eines der Amokopfer vertritt, eine andere Kammer des Landgerichts erneut mit dem Fall befassen müssen. Dabei müsse dann für jede Einzeltat die Schuldfähigkeit des Amokfahrers geprüft werden, so der Rechtsanwalt.

Dass nun erneut vor Gericht verhandelt werden müsse, sei schon ein schwerer Schlag für die Angehörigen und überlebenden Opfer, auch wenn sie nicht erneut vor Gericht aussagen müssen. Sie hätten jedoch die Hoffnung gehabt, mit dem Urteil auch ein Stück weit mit den schrechlichen Ereignissen abschließen zu können. Nun ist dem Rechtsanwalt zufolge vieles möglich. "Es kann natürlich eine komplette Schuldunfähigkeit festgestellt werden, und das würde einen Freispruch bedeuten", sagte der Rechtsanwalt im Interview mit dem SR.

Notfall-Seelsorger kritisiert Zeitpunkt des BGH-Beschlusses

Der Notfall-Seelsorger Bernd Steinmetz kritisierte im Gespräch mit dem SWR, dass der BGH-Beschluss ausgerechnet zum dritten Jahrestag der Amokfahrt publik wurde. Steinmetz betreut einige der Hinterbliebenen der Amokfahrt.

Steinmetz sagte, ein weiterer Prozess sei eine emotionale Herausforderung für die Hinterbliebenen. Außerdem sei der Zeitpunkt der Entscheidung des BGH so kurz vor dem Jahrestag der Amokfahrt sehr unsensibel.