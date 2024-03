Neue Erdbebenstationen sollen Vulkane in der Eifel überwachen

In der Westeifel bebt die Erde öfter als man glaubt. Grund dafür sind Vulkane, die das Landesamt für Geologie mit neuen Messstationen im Blick behalten will.

Die Erdbebenmessstation in Wolken in der Osteifel sieht aus wie ein Stromkasten. Doch so unscheinbar die graue Kiste auch ist, so bemerkenswert ist das, was sie leistet. Das Gerät ist mit mehreren vergrabenen Seismometern verbunden, die selbst geringste Erschütterungen des Bodens erfassen. Wenn zum Beispiel jemand im Wald an der Box vorbei spaziert, ist das in den Daten sichtbar.

Wenn Techniker Sven Wollstädter sein Tablet an die Messstation anschließt, kann er jede kleinste Erschütterung auf dem Bildschirm sehen. SWR Christian Altmayer

Was die Messstelle aber eigentlich erfassen soll, ist das, was sich 40 Kilometer tief in der Erde abspielt, erklärt Andreas Tschauder, der Leiter des Landesamtes für Geologie: "Dort gibt es kleinste, feinste Erbeben, die für uns interessant sind." Denn diese Beben entstehen, wenn Gestein schmilzt und sich Magma bildet. Die Erschütterungen geben also Aufschluss darüber, ob die Vulkane in der Eifel noch schlummern oder schon im Begriff sind, aufzuwachen und auszubrechen.

Landesamt plant zwölf neue Messstellen im Land

Das ist auch der Grund, warum das Landesamt für Geologie 28 Messstationen im Land betreibt und warum die meisten von ihnen in der Osteifel liegen. Denn dort gab es vor mehr als 11.000 Jahren die letzten Vulkanausbrüche am Ulmener Maar und am Laacher See. "Wir wissen, dass diese Vulkane nicht erloschen sind und nur schlafen", sagt Tschauder. Denn mehrmals im Jahr bebt dort die Erde.

Schlafende Gefahr: Der Vulkan am Laacher See ist vor 13.000 Jahren ausgebrochen. Erloschen ist er aber nicht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Relativ neu ist für die Geologen allerdings die Erkenntnis, dass es solche schwachen Beben auch in der Westeifel gibt. Dieses Jahr will das Landesamt daher noch zwölf weitere Messstationen bauen, vor allem in der Gegend rund um Gerolstein und Manderscheid.

Die Standorte der neuen Messstellen Das Landesamt für Geologie will dieses Jahr zwölf weitere Messstationen für Erdbeben bauen. Die meisten davon werden in der Westeifel liegen, so etwa in Pelm und Salm im Vulkaneifelkreis, in Bettenfeld und nahe der Abtei Himmerod im Kreis Bernkastel-Wittlich sowie in Feusdorf und Weidingen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Mit Seismometern in Münstermaifeld und Plaidt soll auch das Messnetz in der Osteifel erweitert werden. Aber auch in Bad Ems sowie in Herschbach im Westerwald, in Binzenbach an der Ahr und in Kusel in der Pfalz sind Stationen geplant. Die Standorte liegen jeweils weit weg von Ortschaften, damit möglichst wenig störende Frequenzen aufgenommen werden. Auch dürfen sich in einem Radius von rund fünf Kilometern keine Windräder befinden. Denn die Schwingung der Rotoren überträgt sich auf den Boden und überlagert die Aufzeichnung der Bodenbewegungen.

Forscher registrieren erstmals auch Erdbeben in der Westeifel

Den Anstoß gab das größte seismologische Experiment Deutschlands. Ein Jahr lang haben Thorsten Dahm und sein Team dabei die gesamte Eifel mit 350 Seismometern überwacht. Und festgestellt, dass die Vulkane in der Westeifel aktiver sind, als sie angenommen hatten. Auch wenn dort seltener die Erde bebt als in der Osteifel, sagt Professor Dahm. "So gibt es dort doch junge Vulkanfelder, insofern kann man nicht ausschließen und will auch mitbekommen, wenn was passiert."

Thorsten Dahm leitet die Sektion für Erdbeben- und Vulkanphysik beim Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Geoforschungszentrum Potsdam

Je feiner das Messnetz, desto besser die Vorhersagen

Die neuen Messstellen sollen aber nicht nur der Forschung dienen, sagt Andreas Tschauder vom Landesamt für Geologie: "Wir wollen den gesamten Vulkanismus in der Eifel überwachen, um ein tieferes Verständnis zu bekommen und damit auch bessere Ableitungen für den Katastrophenschutz."

Die Erdbebenmessstation in Wolken sieht wie ein Stromkasten aus. Betrieben wird sie mit Solarzellen. SWR Christian Altmayer

Umso feiner das Messnetz ist, desto besser lassen sich nämlich Vulkanausbrüche und Erdbeben vorhersagen. Zunächst sieben Jahre lang sollen die Seismometer nun Daten sammeln. Ob die Stationen danach noch stehenbleiben, hängt davon ab, was die Messstationen erfassen.