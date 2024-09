Vanessa Amann ist multimediale Redakteurin und Reporterin beim SWR und arbeitet vorwiegend in den SWR Regionalbüros Lörrach und Waldshut. Sie schätzt besonders den Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen in der Region: sei es mit Landwirten, die Naturschützern auf ihrem Hof ihre Arbeit zeigen oder mit indischen Auszubildenden, die beim Metzger lernen, wie sie Wurst in Därme füllen. Dabei geht sie auch über Grenzen und berichtet beispielsweise über Deutsche, die in der Schweiz arbeiten und warum sie daran denken, irgendwann wieder zurückzukehren. Vanessa Amanns Berichte sind im Fernsehen zu sehen, im Radio zu hören und ihre Artikel sind außerdem Online zu lesen.

Aufgewachsen ist sie im östlichen Teil des Landkreises Waldshut, dort begann sie ihre journalistische Laufbahn bei einer Lokalzeitung. Noch während ihres Studiums der Politik- und Rechtswissenschaften in Basel wechselte sie zum SWR. Neben ihrer journalistischen Arbeit stellt sie sich gerne neuen Herausforderungen, wie etwa als Moderatorin eines alemannischen Poetry Slams im Lörracher Burghof, wo sogar ihr Dialekt wieder zum Vorschein kam.