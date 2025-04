per Mail teilen

Weil die werdende Mutter nur noch liegend transportiert werden konnte, wurde die Feuerwehr in Lörrach gerufen. Doch als die Einsatzkräfte eintrafen, war Baby Emilia schon geboren.

Wenn zwischen Notruf und Geburt nur ein paar Minuten vergehen, kann man wohl von einer Blitzgeburt sprechen. Genau das war am Sonntag der Fall in Lörrach.

Feuerwehr bringt Mutter auf Drehleiter liegend aus der Wohnung

Die Feuerwehr in Lörrach wurde zu der Geburt in einem oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gerufen. Schon bei der Alarmierung hatte es laut Feuerwehr geheißen, dass die Geburt bereits begonnen habe.

Die Lörracher Feuerwehr hat auf die Tube gedrückt, doch das Baby war noch schneller: Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war die kleine Emilia bereits geboren. Dennoch war das rasche Ausrücken der sechs ehrenamtlichen Feuerwehrleute keineswegs vergebens. Mit der Drehleiter, die sie in waagerechter Position hielten, brachten sie die frischgebackene Mutter kurz nach der Geburt ihres Kindes sicher aus dem oberen Stockwerk nach unten. Das Neugeborene wurde behutsam durch das Treppenhaus getragen. Sowohl Mutter als auch Tochter wurden anschließend in eine Klinik gebracht.