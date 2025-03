Ein 29-Jähriger hat einen Polizisten bei seiner Festnahme mit einem Messer verletzt. Wegen Verleumdung und Beleidigung von Beamten sitzt er bereits im Gefängnis.

Am Landgericht Waldshut-Tiengen hat am Dienstag der Prozess gegen einen 29-jährigen Mann begonnen. Er soll vor rund einem Jahr einen Polizisten mit einem Klappmesser an der Wange und der Schulter verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Totschlags. Der Angeklagte habe eine tödliche Verletzung im Halsbereich billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte muss sich vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Bei seiner Festnahme soll er einen Polizisten mit einem Klappmesser verletzt haben. SWR Vanessa Amann

Angeklagter sitzt bereits in Haft wegen Beamtenbeleidigung und -verleumdung

Die Akte über den Angeklagten bei der Justiz in Waldshut-Tiengen ist lang. Immer wieder hatte er Briefe und Mails mit Beleidigungen und Drohungen an Polizeikräfte und Richter geschrieben. Allein das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat in den vergangenen vier Jahren 17 Strafanzeigen gegen den Beschuldigten gestellt. Vor allem einen Beamten hatte der heute 29 Jahre alte Mann damals im Visier.

Er verleumdete den Polizisten im Internet. Er veröffentlichte seine Wohnadresse und ein Bild mit seiner Tochter. In den Sozialen Medien behauptete er, der Beamte sei pädophil. Immer wieder tauchten Videos voller Hass und Hetze über den Polizisten im Internet auf, immer von neuen Accounts hochgeladen.

Der Angeklagte hat ein Problem mit sämtlichen staatlichen Organen - ob Richter, Staatsanwälte oder Polizisten.

Bei der Festnahme verletzte er den Polizisten im Gesicht

Vor rund einem Jahr sollte der damals 28-Jährige wegen des Cybermobbings und den Beleidigungen von einer Spezialeinheit der Polizei im Kreis Waldshut festgenommen werden. Er versuchte über die Rückseite des Hauses zu flüchten. Als ein Beamter ihn stellte, soll er diesen mit einem rund neun Zentimeter langen Klappmesser verletzt haben.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Beschuldigte fiel von der Terrasse mehrere Meter in die Tiefe. Auch er kam daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus. Im Juni vergangenen Jahres wurde der Mann zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt.

Anklage wegen versuchten Totschlags

Nun steht der 29 Jahre alte Mann erneut vor Gericht. Dieses Mal wegen des versuchten Totschlags an einem Polizisten. Was das Motiv des Angeklagten war, muss das Gericht klären. Ob er den Polizisten gezielt verletzen wollte, das wird das Gericht in den kommenden Verhandlungstagen prüfen.