AfD-Kandidat Blos: Klimaschutz ist "Geldverbrennung"

Wahlkampf-Veranstaltung in Rheinfelden

Die AfD hatte am Sonntag zu einer Wahlkampf-Veranstaltung in den Bürgersaal in Rheinfelden geladen. Rund 200 Menschen kamen. Draußen protestierten 600 Menschen gegen die Partei.

Rund 200 Interessierte sind am Sonntagabend in den Bürgersaal in Rheinfelden (Kreis Lörrach) gekommen. Der AfD-Kreisverband Lörrach hat dort vor der Bundestagswahl eine große Wahlkampfveranstaltung abgehalten und über das Parteiprogramm informiert. Die Veranstaltung wurde von Protesten begleitet. AfD setzt im Wahlkampf auf Sicherheits- und Asylpolitik Der Bürgersaal war komplett voll. Im Lauf des Abends drehte sich viel um die Themen Sicherheit und Migration. Die Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Waldshut, Andrea Zürcher, erklärte, sie wolle sich für ein "freies, sicheres und starkes" Deutschland stark machen. Die Sicherheit soll vor allem durch eine verschärfte Asylpolitik erreicht werden. Auch Asylantrag der CDU im Bundestag wird aufgegriffen Zürcher teilte auch gegen die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag aus. Den jüngst abgelehnten Antrag zur Asylpolitik zog sie ins Lächerliche: "Die Partei die Flüchtlinge hereingelassen hat, will nun Migration begrenzen." Zürcher kritisierte die "sogenannten demokratischen Parteien" außerdem dafür, dass sie eine "Politik des Verschwendens" verfolgen würden. Die Rentner würden im Stich gelassen. Das wolle ihre Partei ändern. "Ich kämpfe für uns, unsere Heimat und unsere Kinder", sagte sie. AfD fordert in Rheinfelden Rückkehr zur Atomkraft Neben Themen wie Migration und Sicherheit spielte auch die Atomkraft eine zentrale Rolle. Man müsse weg von den erneuerbaren Energien und hin zu Technologien, die nicht subventioniert werden müssten, sagte Michael Blos, Direktkandidat für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr. Der Schwarzwald würde durch Windräder "verschandelt" und die Tier- und Pflanzenwelt gefährdet, so der promovierte Geologe. Der promovierte Geologe Michael Blos kandidiert für die AfD im Wahlkreis Emmendingen-Lahr. Er beschäftigt sich vor allem mit Umweltthemen. SWR Kritik an aktueller Umwelt-Politik - "zuviel Geld für Klimaschutz" Blos teilte bei dem Thema auch gegen die noch amtierende Bundesregierung aus. "Links-grüne Ideologien" würden Angst schüren vor dem Klimawandel. Das ginge dann auf Kosten des Staates und der Wirtschaft. "Geld wird uns aus der Tasche gezogen." Er kritisierte, dass Deutschland so viel Geld für Klimaschutz ausgibt: "Das ist eigentlich Geldverbrennung." Deutschland trage ja nur gut zwei Prozent zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Andere Länder würden die Kohlekraft ausbauen. Da sei es doch "schizophren, Milliarden oder noch mehr in diesen Klimaschutz zu stecken", meint Blos. Die AfD steht für den wahren Umweltschutz. Wir setzen auf Innovation und Technologie anstatt Verbote. AfD-Bundestagsabgeordneter Frohnmaier als "Star" in Rheinfelden Die 200 Gäste feierten vor allem den AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier. Auch er sprach über die Asylpolitik. "Jeder Mensch, der unsere Werte und Religion teilt, sich an Gesetze und Regeln hält, ist willkommen", sagte er. Aber, wer denke, dass Deutschland ihm gegenüber eine Bringschuld habe, sei in Zukunft nicht mehr willkommen. 600 Menschen bei Demo gegen die AfD in Rheinfelden Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten sich auf dem Kirchplatz vor dem Bügersaal im Rheinfelder Rathaus rund 600 Menschen zu einer Gegendemonstration versammelt. Dazu hatten mehrere Bündnisse aufgerufen, unter anderem das Rheinfelder Bündnis für Demokratie. Die Menschen hatten Schilder mitgebracht, auf denen zum Beispiel "Bunt statt Braun" stand oder "Menschenrechte statt rechte Menschen". Auch Antifa-Flaggen und Flaggen von SPD und Grünen waren zu sehen. Laut Polizei ist es den gesamten Abend über friedlich geblieben. Eine Wahlkampfveranstaltung des Lörracher AfD-Kreisverbands in Rheinfelden war von Protesten begleitet. SWR Vanessa Amann Polizei hält beide Gruppen auseinander Die AfD konnte ihre Veranstaltung in einem geschützten Rahmen abhalten. Die Polizei war mit etlichen Einsatzkräften präsent. Sie hat ein Aufeinandertreffen der AfD-Anhänger und der Demonstrierenden bewusst verhindert. So war extra eine Absperrung zwischen dem Kirchplatz, auf dem die Menschen protestierten, und dem Bürgersaal aufgebaut worden.