Der 50-jährige Mann war im Besitz von mehreren tausend Bildern und Videos kinder- und jugendpornografischer Inhalte. Außerdem hatte er wieder Kontakt zu einem Kind aufgenommen.

Am Freitag hat das Lörracher Amtsgericht einen 50-jährigen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mann ist Wiederholungstäter.

Für das Gericht wogen die Taten des 50-Jährigen schwer. In seiner Strafakte stapeln sich Fälle aus der Vergangenheit. 35 Einträge im Strafregister liegen über den Mann aus Freiburg vor. Diese reichen von Diebstählen, schwerer Körperverletzung bis hin zu sexuellem Missbrauch von Kindern.

Sie sind seit 20 Jahren immer wieder verurteilt worden und haben erhebliche langjährige Haftstrafen verbüßt.

Der Mann war zuletzt vor acht Jahren am Landgericht Freiburg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er hatte zwei Kinder dazu gebracht, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Davon hatte er kinderpornografische Aufnahmen gemacht.

Mann hat gegen Auflagen verstoßen

Wieder auf freiem Fuß hätte sich der Mann regelmäßig bei der Polizei melden sollen. Außerdem hätte er keinen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren aufnehmen dürfen. Es sei denn, eine erziehungsberechtigte Person wäre anwesend gewesen.

Gegen diese Auflagen hatte der 50-Jährige verstoßen. Im vergangenen Jahr war eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Kleinkind in das Elternhaus des Mannes eingezogen. Von der strafrechtlichen Vergangenheit des Mannes wusste sie nichts. Ohne die Mutter im Raum, beaufsichtigte er das Kind beim Baden. Außerdem haben die Ermittler auf Laptops und Handys des Straftäters an die 6.000 kinder- und jugendpornografische Inhalte gefunden.

Umfassendes Geständnis vor Gericht

Der Mann hatte vor Gericht ein umfassendes Geständnis abgelegt und sich zu seiner Pädophilie bekannt. Auf drei handgeschriebenen Seiten entschuldigte er sich bei allen Anwesenden und Geschädigten. Er wisse, dass er krank sei und dass er die alleinerziehende Mutter nicht hätte einziehen lassen dürfen. Er redete offen über seine Pädophilie und sagte, dass sein Leben als Pädophiler einsam sei.

Freiheitsstrafe von drei Jahren

Die Verteidigung forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Die Staatsanwaltschaft hingegen sah ein Strafmaß von drei Jahren für angemessen an. Dem folgte das Amtsgericht Lörrach und verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Vorsitzende Richterin betonte, dass der Straftäter viel Rückhalt durch Bewährungshelfer hatte. Er jedoch immer wieder rückfällig wurde. Der 50-jährige Mann soll in die sozialtherapeutische Abteilung im Gefängnis Offenburg verlegt werden. Die Zeit der Untersuchungshaft hatte er in isolierter Schutzhaft verbracht.

Wir müssen hier klare Kante zeigen, aber das soll auch eine Einladung zur Besserung sein.