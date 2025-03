Am Landgericht Waldshut-Tiengen hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 48-jährigen Mann wegen Totschlags begonnen. Er soll 25 Mal auf seine Partnerin eingestochen haben.

Im September vergangenes Jahr ist eine Frau aus Todtnau (Kreis Lörrach) durch mehrere Messerstiche getötet worden. Angeklagt ist der Mann, mit dem sie zur Tatzeit eine Beziehung geführt und der bei ihr gelebt hatte. Der Fall wird nun vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Totschlags an. Tödliche Gewalttaten gegen Frauen sind keine Einzelfälle.

Extreme Gewalt ausgeübt

Er soll sie gewürgt und anschließend 25 Mal auf die am Boden liegende Frau eingestochen haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigerin Christine Küpfer äußert sich im Namen ihres Mandanten vor dem Landgericht zur Tat. Er gibt zu, wahllos auf seine Partnerin eingestochen zu haben. "Ich war schockiert, was ich angerichtet hatte", liest die Verteidigerin seine Stellungnahme vor. Danach soll er die Wohnung nicht mehr betreten haben.

Opfer war Partnerin des Angeklagten

Der Angeklagte sitzt ruhig vor Gericht. Seine Verteidigerin auf der linken, zwei Sicherheitsbeamte auf der rechten Seite. Angaben zu seiner Person macht der Angeklagte selbst. Keine abgeschlossene Ausbildung, arbeits- und wohnungslos. So schildert der 48-jährige Mann sein Leben vor der Tat am ersten Prozesstag.

Zufällig hätte er das Opfer in Todtnau (Kreis Lörrach) kennengelernt. Sie wären in einer Beziehung gewesen und er sei für eine Woche in ihrer Wohnung untergekommen. Es kam zu einem Streit. Sie hätte ihn aus der Wohnung heraus haben wollen, liest die Verteidigerin für den 48 Jahre alten Mann vor. Der Angeklagte hätte regelmäßig Alkohol getrunken und auch oft Drogen konsumiert. Während der Tat soll er mindestens zwei Promille gehabt haben, so die Staatsanwaltschaft.

Mein Mandant hatte keine Tötungsabsicht. Ein Streit ist komplett eskaliert.

Sieht das Landgericht ihn als schuldfähig an?

Mehrere psychische Erkrankungen wurden bei dem Angeklagten diagnostiziert. Unter anderem eine paranoide Schizophrenie. Der Vorsitzende Richter Martin Hauser erklärt, dass sowohl eine Freiheitsstrafe als auch die Unterbringung in einer Psychiatrie nach Abschluss des Prozesses möglich wären. Das hängt davon ab, ob der Beschuldigte zur Tatzeit als schuldfähig eingestuft wird, oder nicht.

Fast täglich ein Femizid in Deutschland

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im November zum ersten Mal einen umfassenden Bericht zu Femiziden in Deutschland veröffentlicht. Femizide sind Gewalttaten gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Oftmals sind die Täter Männer aus dem eigenen Umfeld - Partner, Ex-Partner, Familienmitglieder. 2023 hat das BKA in Deutschland 938 versuchte oder vollendete Femizide von Mädchen oder Frauen registriert. Dabei sind 360 Mädchen und Frauen gestorben.