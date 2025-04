Baden mit Regeln: Welche Kleidung in den Schwimmbädern noch erlaubt ist

In den Schwimmbädern in Lörrach und Weil am Rhein gibt es eine neue Kleiderordnung. Unterwäsche unter den Badesachen ist beispielsweise verboten, nicht alle Badehosen sind erlaubt.

Rein ins Wasser! Aber bitte nur mit der richtigen Badekleidung: Im Parkschwimmbad der Stadt Lörrach und im Laguna Badeland in Weil am Rhein (auch Kreis Lörrach) gelten neue Regeln. Zum Beispiel werden Unterwäsche und Straßenkleidung nicht mehr als Badebekleidung akzeptiert. Und: Auch nicht alle Arten von Badehosen sind erlaubt. Das Personal soll auch strenger auf die Kleiderordnung achten und auf Verstöße hinweisen.

Wer vom Startblock springen möchte, braucht die richtige Badebekleidung: Unterwäsche und Straßenkleidung sind in der kommenden Saison im Lörracher Parkschwimmbad nicht mehr erlaubt. SWR Laura Könsler

Viele Beschwerden über lange und weite Badebekleidung im Laguna Badeland

In den Schwimmbädern im Dreiländereck hatte es im vergangenen Sommer vermehrt Beschwerden und Streitigkeiten gegeben. Gerade Stammgäste des Laguna Badelandes in Weil hätten sich über lange Badekleidung und die damit einhergehende mangelnde Hygiene beschwert, so Weils Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (CDU).

Treue Stammgäste haben das Laguna nicht mehr besucht. Diese wollen wir aber nicht verlieren.

Badehosen müssen eng anliegen

So ziehen die Bäder nun Konsequenzen. Im Laguna in Weil am Rhein gelten die neuen Regeln ab sofort für den Beckenbereich. Das Parkschwimmbad in Lörrach startet im Mai mit den neuen Vorgaben in die Freibadsaison.

Badehosen müssen dann eng anliegen und dürfen nur noch bis zum Knie reichen. Und auch die Badebekleidung für Frauen muss an den Ellenbogen und Knien enden. Damit die Regeln zuverlässig kontrolliert werden können, wird das Bäderpersonal im Lörracher Parkschwimmbad zum Saisonstart von Securitykräften unterstützt.