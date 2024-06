Der Countdown läuft, die Kommunalwahl naht: Wann sind die Wahllokale geöffnet, was muss ich dabei haben und wann wird mein Stimmzettel ungültig? Die wichtigsten Infos kurz und knapp.

Am 9. Juni 2024 ist es wieder soweit: Dann werden in Baden-Württemberg neue Gemeinderäte, Kreistage und in Stuttgart die Regionalversammlung gewählt. Außerdem findet am gleichen Tag die Europawahl statt. Das heißt: In 1.101 Städten und Gemeinden können die Wählerinnen und Wähler zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme für beide Wahlen abgeben. Für alle, die an dem Tag nicht wählen gehen können, gibt es die Briefwahl. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes sind etwa 8,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt.

Wo ist mein Wahllokal?

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In welchem Wahllokal jeder und jede einzelne wählt, steht auf der Wahlbenachrichtigung. In einigen vom Hochwasser besonders getroffenen Gebieten mussten allerdings einzelne Wahllokale verlegt werden. Hier weicht die Angabe also jetzt ab. So mussten beispielsweise in Winnenden und in Schorndorf (beide Rems-Murr-Kreis) für je zwei Wahllokale Alternativen gefunden werden. Wer nicht schon Briefwahl gemacht hat und im Wahllokal wählen möchte, muss seinen Ausweis und auch die Wahlbenachrichtigung mit dabei haben.

Rund 80.000 Wahlhelfer im Einsatz

Damit in den Wahllokalen alles reibungslos abläuft, sind 80.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 11.000 Wahllokalen im Einsatz. Die Kommunen sind zuständig für die ausreichende Zahl von Wahlhelfern.

In manchen Gemeinden wie in Stuttgart ist das kein Problem, für andere wie Ulm hat sich die Suche schwierig gestaltet. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erhalten für ihr Engagement lediglich eine Entschädigung. Diese reicht laut Städtetag von unter 50 Euro bis zu 100 Euro plus einen freien Tag für städtische Bedienstete.

Ist es für die Briefwahl schon zu spät?

Wer sich für bei der Kommunalwahl für die Briefwahl entschieden hat, der muss seinen Wahlbriefumschlag pünktlich abgeben - für den Versand mit der Post ist es jetzt schon zu spät. Bis Sonntag, 18 Uhr, müssen die Unterlagen beim so genannten Wahlvorstand eingegangen sein. Auf dem Wahlbriefumschlag ist die entsprechende Adresse angegeben. Die Briefwahl wird immer beliebter: Bei der vergangenen Bundestagswahl lag der Anteil der Briefwähler bei 61 Prozent, bei der Europawahl 2019 bei gut 44 Prozent.

Kommunalwahl 2024: Wählen ab 16 Jahren möglich

In Baden-Württemberg dürfen Bürgerinnen und Bürger bei der Kommunalwahl bereits ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Im Nachbar-Bundesland Rheinland-Pfalz ist die Wahl erst ab 18 möglich. Erstmals dürfen auch Wohnungslose in Baden-Württemberg bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben.

Jeder Wähler, jede Wählerin hat bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg so viele Stimmen wie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zu wählen sind: In Stuttgart sind es zum Beispiel 60, in Hechingen (Zollernalbkreis) 26 und in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) 22.

Kumulieren, panaschieren: Bitte nicht verzählen bei den Stimmen

Das baden-württembergische Kommunalwahlrecht hat einige Besonderheiten - zum Beispiel gibt es das sogenannte Kumulieren und Panaschieren. Wählerinnen und Wähler können ihre Stimmen auf einzelne Bewerberinnen und Bewerber ansammeln (kumulieren) oder sie auf Kandidierende unterschiedlicher Wahlvorschlagslisten verteilen (panaschieren).

Aber Achtung: Hier muss sorgfältig gezählt werden, denn der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als die zu vergebenden Sitze abgegeben werden. Wie viele Stimmen es genau sein dürfen, steht auf dem jeweiligen Merkblatt für die Wahl des Gemeinderats oder Kreistags, der zu den Wahlunterlagen gehört.