Ein U-Boot, Radprofis und ICEs passieren die Region, Deutschlands jüngster Bürgermeister kommt ins Amt, und ein Unternehmer sorgt für Aufsehen. Die besondersten Momente 2024.

2024 war viel los in Heilbronn-Franken. Da tuckert plötzlich ein riesiges U-Boot durch die Region und zieht Tausende auf die Straßen, während die Deutschland Tour mit ihren Profiradlern für Begeisterung sorgt. Heilbronn feiert endlich den langersehnten (vorübergehenden) ICE-Halt - mit Hoffnung auf mehr. Mit dem jüngsten Bürgermeister Deutschlands, der nicht nur in der Region für Schlagzeilen sorgte, und einem Unternehmer, der sich mit einem deutlichen Anti-AfD-Schreiben Gehör verschaffte, gab es politisch ebenso viel Gesprächsstoff.

Die besonderen Momente und Ereignisse des Jahres im Überblick:

Im Juli wurde die Region von einem 350-Tonnen-Koloss durchquert. Das riesige ausrangierte U-Boot U17 wurde erfolgreich in Millimeterarbeit durch Siegelsbach und Bad Rappenau manövriert (beide Kreis Heilbronn). Dabei musste das fast 100 Meter lange Gespann teilweise um enge Kurven gelangen. Teilweise haben die U-Boot-Fans bis spät in die Nacht ausgeharrt, um einen Blick auf U17 zu erhaschen.

Die Reise von U17 begann bereits im April 2023, als das ausrangierte U-Boot das Gelände der Bundesmarine in Kiel verlassen hat. Ab Mai 2023 war es dann am Technikmuseum in Speyer (Rheinland-Pfalz) untergebracht, ehe es am 30. Juni 2024 auf die Reise ins Technikmuseum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) geschickt wurde.

Transportiert wurde das U-Boot von einem Unternehmen aus Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall):

Nicht nur von einem U-Boot wurde die Region durchquert, sondern auch von einigen Fahrrädern, denn die Deutschland Tour führte im August 2024 durch Heilbronn-Franken. Heilbronn war Etappenziel des größten deutschen Profi-Radrennens. An diesem Tag ging es von Schweinfurt in Bayern nach Werbach-Wenkheim, Tauberbischofsheim, Boxberg-Kupprichhausen (alle Main-Tauber-Kreis), Jagsthausen, Eberstadt, über Untergruppenbach-Donnbronn (alle Kreis Heilbronn) bis schließlich nach Heilbronn. Der nächste Etappentag startete dann in Heilbronn, mit vielen jubelnden Radsportfans:

Ob die Tour auch einen Effekt auf den Tourismus in Heilbronn hatte, ist aber kaum messbar.

Wir bleiben im Themenfeld Mobilität: Dieses Jahr hatte Heilbronn vorübergehend einen Anschluss an das Fernverkehrsnetz! Ein halbes Jahr lang von Ende Juli bis Mitte Dezember fuhr der ICE nämlich über Heilbronn nach Innsbruck, Hamburg und Berlin, da die übliche Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Trotz großer Freude über den Fernverkehrshalt gab es von Anfang an Einschränkungen durch Bauarbeiten. Ein langfristiger ICE-Halt in Heilbronn ist von der Bahn erst einmal nicht geplant. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hatte die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, das Angebot intensiv zu nutzen, um die Bedeutung eines dauerhaften Anschlusses zu zeigen. Die Hochschule Heilbronn begleitet das Projekt wissenschaftlich, um fundierte Argumente für die Zukunft zu sammeln - die Ergebnisse stehen noch aus.

Bis Mai gab es in Heilbronn-Franken den jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister Deutschlands! Ende Januar wurde der 25-jährige Sören Döffinger (CDU) mit 85 Prozent zum Bürgermeister von Mulfingen (Hohenlohekreis) gewählt. Das Besondere: sein Vater ist Bürgermeister in der Nachbarschaft, nämlich in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis). Döffinger ist nach der Wahl von München nach Mulfingen gezogen. Sein junges Alter wurde von vielen als frischer Impuls für die kommunale Politik gewertet. Genauso wie Gleichaltrige geht auch Döffinger noch auf "Feschtle", allerdings ist er nun der, der Fässer ansticht und Eröffnungsreden hält.

Döffinger nutzte seine Position, um junge Menschen stärker für die Politik zu begeistern, etwa durch Wahlkampfveranstaltungen an Schulen. Er begrüßte die Möglichkeit, dass bereits 16-Jährige für Kommunalämter kandidieren können, und findet es enorm wichtig, dass auch junge Menschen mehr in der Politik vertreten sind. Trotz seines Erfolgs musste er den Titel des jüngsten Bürgermeisters bald an den 24-jährigen Moritz Baumann aus Kürnbach (Kreis Karlsruhe) abgeben, dessen Amtszeit im Mai begonnen hat.

Ein weiterer besonderer Moment des Jahres: Unternehmer Reinhold Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) hat sich im März in einem Schreiben an seine 25.000 Mitarbeitenden gegen die AfD positioniert. In dem Schreiben betonte der 88-Jährige, dass es den Menschen in Deutschland wirtschaftlich gut gehe und es keinen Grund gebe, "aus Unmut über die Ampelregierung Rabatz zu machen" und die AfD zu wählen. Er betonte Freiheit und Wohlstand in Deutschland und wies auf die soziale Verantwortung hin, die er als Unternehmer empfindet. Gleichzeitig warnte er vor der Gefahr, die Werte des Grundgesetzes durch rechtspopulistische Strömungen zu untergraben, und betonte die Bedeutung von Zuwanderung für Deutschlands wirtschaftlichen Erfolg. Seine Positionierung sorgte für eine Welle der Zustimmung, darunter gab es Lob von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), es gab aber auch kritische Stimmen insbesondere von der AfD und einigen Nutzerinnen und Nutzern auf Social Media.

Der Brief löste nicht nur politische Diskussionen, sondern auch wirtschaftliche Folgen aus. Einige Kunden kündigten an, nicht mehr bei Würth einzukaufen, was laut dem Unternehmer zu einem Umsatzverlust von 1,5 Millionen Euro führte. Würth zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erklärte, dass für ihn die Wahrung demokratischer Werte und die Verteidigung gegen rechtsextreme Tendenzen wichtiger seien als kurzfristige geschäftliche Einbußen. Trotz der kontroversen Reaktionen sah Würth seine Aktion als einen wichtigen Beitrag zum politischen Diskurs und zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Und ein weiterer besonderer Moment in eigener Sache:

Das SWR Studio Heilbronn ist umgezogen! Seit Ende November befindet sich das Studio nicht mehr auf der Allee in der Innenstadt, sondern im Industriegebiet Schwabenhof:

Das Jahr 2024 hat Heilbronn-Franken mit beeindruckenden Ereignissen, bewegenden Momenten und politischem Engagement geprägt - von einem U-Boot, das die Straßen füllte, über sportliche Highlights bis hin zu wichtigen gesellschaftlichen Debatten. Diese Vielfalt hat gezeigt, wie lebendig die Region ist. Während wir auf diese besonderen Momente zurückblicken, bleibt die Vorfreude auf neue Geschichten im kommenden Jahr, über die wir berichten werden und für euch wieder vor Ort sein werden!