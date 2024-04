per Mail teilen

Mit 25 Jahren Chef im Rathaus- Sören Döffinger ist zurzeit der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Seit seinem Amtsantritt vor wenigen Wochen konnte er schon einige überzeugen.

Der durchschnittliche Bürgermeister in Baden-Württemberg ist etwa 50 Jahre alt - Sören Döpfner markiert gerade das untere Ende der Skala. Er ist mit 25 Jahren der jüngste hauptamtliche Bürgermeister in Deutschland. 85 Prozent der Wählerinnen und Wähler hatten ihn in Mulfingen (Hohenlohekreis) Ende Januar gewählt. Seit dem 25.März ist er offiziell im Amt. Seit dem Tag konnte er schon einige überzeugen, die misstrauisch wegen seines Alters waren.

Jüngster Bürgermeister Deutschlands: Von München nach Mulfingen

Sein Büro sieht er aktuell eher selten. Dafür ist er viel in seiner Kommune unterwegs. Bei einem Spatenstich in Simprechtshausen schauen ihm auch die Anwohner zu. Das junge Alter ist für sie ein Pluspunkt.

Döffinger ist nach der Wahl von München nach Mulfingen gezogen. Dort hat der "Burger-Meister" auch für eine Fast-Food Kette gearbeitet – als politischer Berater. Seit gut drei Wochen ist er jetzt Chef von 140 Angestellten.

Von Jung kommt mehr. Null Probleme, der ist schlagfertig.

In seinem neuen Alltag hat er vor allem mit deutlich älteren Kollegen zu tun. Seine Altersgenossen sind eher "die ganze Zeit im Urlaub oder am Wochenende feiern auf irgendwelchen Feschtle", fasst er zusammen.

Ich bin auch auf dem Feschtle nur anders. Ich bin halt der, der das Fass ansticht oder die Eröffnungsrede hält. Es verändert sich da schon sehr viel.

Wahlkampf bei Jugendlichen

Bei der nächsten Kommunalwahl tritt Döffinger direkt für die Kreistagswahl an. Hier könnte er sogar noch mit deutlich jüngeren Kandidaten konkurrieren. Denn zum ersten Mal können sich auch 16-Jährige aufstellen lassen, Gemeinde- oder Kreisrat zu werden. Döffinger findet das gut. "Man muss ja schon mal sagen dass Politik in der Vergangenheit eher ab 40 plus bestimmt wurde und dann fehlt ja genau dieser Input".

Deshalb gab es vor kurzem auch eine Wahlkampfveranstaltung am Öhringer Gymnasium, bei der Döffinger auf dem Podium war. Hier zeigt sich, die jungen Leute interessieren sich insbesondere für die Social Media Auftritte der Kandidierenden. Der Schülersprecher Matteo Haag glaubt, dass mehr junge Leute der Poltik gut tun würden. "Immer nur meckern an der Politik kann ja auch nicht das sein, wie wir weitermachen wollen."

Wir als junge Menschen müssen auch sagen, dass wir wirklich aktiv am Geschehen beteiligt sein wollen.

Nicht mehr lange "Deutschlands jüngster Bürgermeister"

Mit dem Titel "Jüngster Bürgermeister Deutschlands" kann sich Döffinger allerdings nur noch wenige Wochen schmücken. Im März hatte Moritz Baumann die Bürgermeister-Wahl in Kürnbach (Kreis Karlsruhe) deutlich mit rund 66 Prozent gewonnen. Er ist 24 Jahre jung. Seine Amszeit beginnt offiziell am 1.Mai.