Schon zum zweiten Mal in acht Tagen knackt jemand aus Heilbronn-Franken fast den Jackpot. Am Mittwoch hat nur die Superzahl für den Hauptgewinn gefehlt.

631.000 Euro mehr auf dem Konto: Darüber kann sich ein Mann oder eine Frau aus dem Main-Tauber-Kreis freuen. Beim Spiel 6aus49 hatte der oder die Glückliche sechs Richtige getippt - nur die Superzahl hat gefehlt. Und ein bisschen ist das Ganze auch ein Déjà-vu-Erlebnis.

Zweiter Lotto-Sechser in acht Tagen

Mit einer Gewinnchance von 15,5 Millionen zu 1 ist die Wahrscheinlichkeit auf einen solchen Gewinn nicht gerade groß. Die Freude im Main-Tauber-Kreis dürfte daher besonders groß sein. Und aktuell geht es Schlag auf Schlag. Erst eine Woche zuvor, ebenfalls in der Ziehung am Mittwoch, tippte ein Mann aus dem Kreis Heilbronn sechs Richtige und konnte sich über rund 735.000 Euro Gewinn freuen. Auf den Jackpot fehlte also auch ihm nur die zusätzliche Superzahl.

Gewinnerin oder Gewinner bisher unbekannt

Allerdings war damals bekannt, wer das Geld gewonnen hatte. Da der oder die Spielerin aus dem Main-Tauber-Kreis den Spielschein aber klassisch in einer Lotto-Annahmestelle abgegeben hat, ist bisher noch unklar, wer den steuerfreien Gewinn auf das Konto bekommt.