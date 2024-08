per Mail teilen

Die erste Etappe ist geschafft, nun geht es beim größten Profi-Radrennen Deutschlands von Heilbronn aus weiter. Das Fahrerfeld ist unterwegs.

Die nächste Etappe der Deutschland Tour hat am Freitag begonnen - relativ entspannt führte sie die Profi-Radsportler vom Kiliansplatz aus durch die Innenstadt von Heilbronn bis nach Erlenbach (Kreis Heilbronn), dort startete das eigentliche Rennen. Auf der gesamten Strecke müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit Straßensperrungen rechnen. Schon am Donnerstag ging es während der Tour im Heilbronner Stadtgebiet teils chaotisch zu - Schuld waren zeitweise Sperrungen. Nichtsdestotrotz war das war nur eine Seite der Medaille: Am Rande der Strecke waren viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Allee bereits am Morgen gesperrt

Einschränkungen gab es im Heilbronner Stadtgebiet: Bereits am Morgen wurden Sperrungen eingerichtet. Das geschlossene Feld fuhr vorbei an der Experimenta, über den Europaplatz und schließlich auf die B27. Die führte die Fahrer dann stadtauswärts Richtung Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Alle Sperrungen wurden schon kurz nach der Durchfahrt wieder aufgehoben, hieß es. Der eigentliche Etappenstart war in Erlenbach. Von dort geht es weiter bis nach Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) - insgesamt knapp 175 Kilometer.

Polizei: Etappenstart am Donnerstag war ohne Vorkommnisse

Die Sperrungen am Donnerstag hatten für ein kurzzeitiges Verkehrschaos gesorgt, worüber sich laut Polizeisprecher einige Autofahrerinnen und Autofahrer etwas aufgeregt hatten. Dennoch verlief die erste Etappe ruhig und ohne Zwischenfälle, sagte er auf SWR-Anfrage. Auch am Freitag gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn keine Vorkomnisse.

Zieleinfahrt bei der ersten Etappe der Deutschland Tour in Heilbronn: Jonathan Milan (r) vom Team Lidl-Trek gewinnt die Etappe im Sprint dpa Bildfunk Picture Alliance

Erste Etappe geschafft - Sieg für Jonathan Milan

Mit etwas Verspätung zum eigentlichen Zeitplan kamen die ersten Teilnehmer am Donnerstag im Ziel auf der Theresienwiese in Heilbronn an. Den Sieg holte sich der 23 Jahre alte Radprofi Jonathan Milan aus Italien - umjubelt von vielen Menschen, die die Tour begleitet und die Radfahrer angefeuert hatten. Die Stimmung bei der Zieleinfahrt war grandios, sagte ein Zuschauer: "Klasse Atmosphäre, Wetter hat perfekt mitgespielt, superschneller Sprint". Andere kamen extra von weit her nach Heilbronn, um nahe mit dabei zu sein.

Am Jägerhaus in Heilbronn konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer das Rennen auf einer Public-Viewing-Wand verfolgen. SWR Uli Zwerenz

Marktplatzfest und Sprintwertung in Eberstadt

Am Jägerhaus in Heilbronn fand die Bergwertung statt. Bevor die ersten dort durchgeradelt sind, konnten die Leute auf einer Leinwand beim Public Viewing das Rennen verfolgen. Gegen 16:45 Uhr rasten die Teilnehmer mit Verspätung am Jägerhaus vorbei. Zwischenzeitlich war Nick Bangert von der RSG Heilbronn unter den ersten Drei. Der 19-Jährige wurde 2022 Deutscher U19-Bergmeister.

Vorher ging es durch Eberstadt (Kreis Heilbronn). Schon im Vorfeld war die Freude darüber, dass dieses hochkarätige Radrennen durch die Gemeinde führt und dort auch die Sprintwertung stattfindet, bei Bürgermeister Patrick Dillig (CDU) groß.

Entlang der Strecke hatten speziell geschulte Streckenposten die Absperrungen im Auge und haben dafür gesorgt, dass das Rennen gleichermaßen für die Teilnehmer und für Zuschauerinnen und Zuschauer sicher war.

Eberstadt freut sich sehr, [...] der Ort ist vorbereitet, auf dem Marktplatz findet Bewirtung und musikalische Unterhaltung statt und wir freuen uns auf alle Gäste.

Eberstadt wollte seinen Besucherinnen, Besuchern, Bürgerinnen und Bürgern aber auch noch über das Rennen hinaus ein tolles Programm bieten. Auf dem Marktplatz wurde ein kleines Fest mit Essen und Musik organisiert, so Patrick Dillig im Vorfeld.