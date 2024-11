Hochmodern und aktuell – ab kommender Woche berichten die Mitarbeitenden des SWR Studios Heilbronn aus neuen Räumen. Durch den Umzug kommt es zu Änderungen im Regionalprogramm.

In der Region und für die Region Heilbronn-Franken unterwegs - das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR Studios Heilbronn schon seit über 50 Jahren. Ab kommender Woche werden sie dies von einer neuen Adresse aus sein. Das Studio zieht um in neue Räume, vom Shoppinghaus in der Heilbronner Allee ins hiesige Gewerbegebiet Schwabenhof. Bis in dem Gebäude "vega/3" alles am rechten Platz ist und auch die aktuelle Berichterstattung im gewohnten Umfang losgehen kann, müssen noch einige Hürden genommen werden. Am Montag und Dienstag müssen Hörerinnen und Hörer der regionalen News aus dem Studio Heilbronn in SWR4 Baden-Württemberg mit kleinen Einschränkungen rechnen.

Änderungen bei Regionalnachrichten aus dem Studio Heilbronn

Bevor es nämlich so weit ist, werden nicht nur viele Kisten und Interieur vom alten Gebäude in das neue Studio im Gewerbegebiet geschafft, auch die Technik wird in einem komplexen Vorgang umgestellt: Da an den Umzugstagen auch Sendeserver ausgebaut und umgezogen werden müssen, können am 25. und 26. November keine Regionalnachrichten aus dem Studio Heilbronn auf SWR4 gesendet werden. An diesen beiden Tagen senden wir auf den SWR4-Frequenzen in Heilbronn-Franken unsere Themen gemeinsam mit dem Studio Stuttgart.

Ab Mittwoch, 27.11., werden Hörerinnen und Hörer wieder in gewohnter Weise mit aktuellen und hintergründigen Informationen und Geschichten in den Regionalnachrichten versorgt werden. Von da an werden alle Beiträge für Online, Radio und Fernsehen in den neuen Räumen am Schwabenhof in Heilbronn auf eineinhalb Stockwerken produziert. Los geht es um 6:30 Uhr mit den SWR4-Regionalnachrichten für Heilbronn-Franken.

Studioleiter Anno Knüttgen freut sich auf den Umzug:

Das neue Studio ist unser vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Die Studiotechnik zählt zum Modernsten, was es in der ARD derzeit gibt und verschafft uns völlig neue Möglichkeiten. Dazu helle, neue Büros und endlich ein Raum, in dem der komplette "Desk" Platz findet. Das heißt: direkte Kontakte und noch kürzere Wege für alle, die das Tagesgeschäft planen und an den aktuellen Nachrichten arbeiten.

Das neue Studio: Hochmodern, nachhaltig und effizient

Nicht nur die Heilbronner Redaktion, auch das Gebäude ist für die Zukunft gut gerüstet, hochmodern und technisch ausgestattet: Für ein multimediales Regionalstudio musste beispielsweise an eine spezielle Bau- und Raumakustik gedacht werden. Ein ausgeklügeltes gebäudetechnisches Versorgungskonzept soll in "vega/3" Betriebs- und Wartungskosten begrenzen: Der Bauträger Kruck + Partner versichert einen Primärenergiebedarf, der rund 50 Prozent unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. Das Gebäude wird über Solarstrom und Ökostrom mittels Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Der Neubau wurde nötig, da die Optionen im alten Studio in der Allee begrenzt waren.

Alte Gemäuer nicht mehr funktionell

Die Landessenderdirektorin des SWR in Baden-Württemberg Stefanie Schneider sagt zum Neubau:

Das bisherige SWR Studio in der Innenstadt von Heilbronn war für eine zeitgemäße multimediale Nutzung nicht mehr geeignet. Die bestehenden Räumlichkeiten zu sanieren, wäre nur möglich gewesen, wenn die gesamte Technik vorübergehend an einen Ausweichstandort verlegt worden wäre. Das wäre aufwendiger und teurer gewesen als der Neubau.

Auch Verwaltungsdirektor Jan Büttner erwartet deutlich geringere Betriebs- und Wartungskosten:

Das neue Studio ist besonders nachhaltig konzipiert und bringt uns auch in Sachen Energieeffizienz nach vorn. Heizung und Kühlung erfolgt über eine Wärmepumpe, die mit Solarstrom betrieben wird. Gegenüber unseren bisherigen Studioräumen, die wir jetzt aufgeben, werden wir deutlich geringere Betriebs- und Wartungskosten haben – allein das lohnt schon den Umzug.

Multimediale Berichterstattung mit Video und Audioproduktionen

In Zukunft kann in Heilbronn noch besser multimedial gearbeitet werden: alle Schnittplätze und das Studio können miteinander verschaltet und für Audio- und Videoproduktionen genutzt werden. Bei der Planung wurde auf funktionale und schlanke Raumstrukturen geachtet und Desksharing-Arbeitsplätze vorgesehen. Am sogenanten "Desk" finden Planerinnen und Planer für die multimediale Berichterstattung und Redakteurinnen und Redakteure für die Nachrichten Platz. Kurze Wege bedeuten hier schnelle Absprachen und aktuelle Berichterstattung.