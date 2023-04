Ein halbes Jahrhundert ist es her. Am 1. April 1973 waren es fünf Mitarbeitende, die im SWR Studio Heilbronn die Arbeit aufnahmen. Vieles hat sich seitdem verändert.

Das SWR Studio Heilbronn feiert am 1. April einen runden Geburtstag. Vor genau fünfzig Jahren haben fünf Frauen und Männer die Arbeit im Regionalstudio aufgenommen, mittlerweile sind es 36 Mitarbeitende. Anfangs lief die Berichterstattung für den Stadt- und Landkreis Heilbronn, den Main-Tauber-Kreis, den Hohenlohekreis und den Kreis Schwäbisch Hall ausschließlich im Radio. Dann kam Fernsehen und später auch die Online-Berichterstattung dazu.

Bei der Arbeit im Studio dreht sich alles um die Berichterstattung aus Heilbronn-Franken - ob Online, im Fernsehen oder für den Hörfunk. Das Wichtigste sei, nah am Menschen zu sein und täglich aus der Region zu berichten, so Anno Knüttgen. Er ist seit Herbst vergangenen Jahres neuer Studioleiter in Heilbronn.

Ob über den Pershing-Unfall in den 80er-Jahren, den Besuch des - damals noch - Prinzen Charles aus England bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall oder die bevorstehende Abschaltung des Atomkraftwerks in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) - über all das wurde und wird aus dem Studio Heilbronn und von vor Ort informiert.

Umzug in ein neues Studio im kommenden Jahr

Immer weitere Techniken und Ausspielwege wie die sozialen Medien sind hinzugekommen, so Knüttgen. Da wolle das Studio dran bleiben. Das wird bald in einem neuen Gebäude passieren. Im nächsten Jahr werden die Mitarbeitenden vom Shoppinghaus in der Heilbronner Allee in den Schwabenhof in Heilbronn umziehen. Die Sanierung am bisherigen Standort sei zu schwierig, so Knüttgen.

Verteilt auf anderthalb Ebenen soll ab dem kommenden Jahr dann aus dem neuen Studio im Gebäude "vega/3" gearbeitet werden - ein richtiges Nachhaltigkeitsprojekt: Die modernen Arbeitsplätze erlauben, alles aus einer Hand zu planen - für das Internet, für den Hörfunk und das Fernsehen. Kurze Ausspielwege ermöglichen großes Einsparungspotential - ein Vorteil auch für die Nutzerinnen und Nutzer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Hochmodern und technisch ausgestattet

Auch das Gebäude ist für die Zukunft gerüstet, hochmodern und technisch ausgestattet: Für ein multimediales Regionalstudio musste beispielsweise an eine spezielle Bau- und Raumakustik gedacht werden. Ein ausgeklügeltes gebäudetechnisches Versorgungskonzept soll in "vega/3" Betriebs- und Wartungskosten begrenzen: Der Bauträger Kruck + Partner versichert einen Primärenergiebedarf, der rund 50 Prozent unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. Das Gebäude wird über Solarstrom und Ökostrom mittels Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Der Heilbronner Bauträger hat viel Erfahrung bei modernen nachhaltigen Bauwerken und engagiert sich seit Jahren zudem bei der Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

So sieht das Gebäude, in dem das neue SWR Studio Heilbronn sein wird, derzeit aus. SWR Simon Bendel

Feier zum Umzug

Groß gefeiert wird der runde Geburtstag am Samstag allerdings nicht. Das Fest zum 50-jährigen Jubiläum des SWR Studios Heilbronn wird auf das nächste Jahr verschoben und mit der Einweihung der multimedialen Arbeitsplätze im Schwabenhof verbunden.