Erfolgreicher Sendestart im neuen SWR Studio Heilbronn

Der Sendestart ist geglückt: Jetzt berichtet das SWR Studio Heilbronn aus neuen Räumen im Gewerbegebiet Schwabenhof. Mit hochmoderner Technik wird an multimedialen Themen gearbeitet.

Pünktlich um 6:30 Uhr gingen die ersten Regionalnachrichten aus dem neuen SWR Studio in Heilbronn über den Sender. Nach zwei Umzugstagen von der Allee in die neuen Räumlichkeiten ist jetzt alles an Ort und Stelle. Die technischen Möglichkeiten sind vielfältig, die Räumlichkeiten funktional und die Reporterinnen und Reporter damit bestens gerüstet für die zukünftigen Aufgaben der multimedialen Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So lösen im Hörfunkstudio beispielsweise jetzt leicht und schnell bedienbare Touchpads auf Monitoren klassische Regler ab – wie es sie noch im alten Studio gab. Die Studiotechnik zählt zum Modernsten, was es in der ARD derzeit gibt - und sie schafft völlig neue Möglichkeiten.

Der Heilbronner Studioleiter Anno Knüttgen sagte zum Start: "Heute morgen war es noch sehr aufregend, ob wirklich alles funktionieren wird. Aber es hat alles geklappt. Und jetzt freuen wir uns riesig, dass es losgeht."

Das ist ein großes Ereignis heute, denn ein neues Studio bezieht man wirklich nicht alle Tage. Und es ist ein klares Signal: Der SWR setzt auf die Region. Wir sind hier, nah dran bei den Menschen, wir kennen uns hier aus. Und wir bleiben hier. Für die nächsten Jahre haben wir beste technische Voraussetzungen, um schnell und flexibel aus der Region Heilbronn-Franken berichten zu können.

Neubau-Projekt über Jahre geplant

Der Umzug des SWR Studios musste über Jahre geplant und umgesetzt werden: Die ersten Gespräche über das Neubau-Projekt hat es bereits 2020 gegeben. Das bisherige SWR Studio in der Allee, mitten in der Innenstadt von Heilbronn, war für eine zeitgemäße multimediale Nutzung nicht mehr geeignet. Die bestehenden Räumlichkeiten zu sanieren, wäre aufwendiger und teurer gewesen als der Neubau im Heilbronner Gewerbegebiet Schwabenhof.

Luca Bauer moderiert die Nachrichten-Auftaktsendung im neuen SWR Studio in Heilbronn. SWR

Verteilt auf anderthalb Ebenen arbeiten die Mitarbeitenden des SWR Studios Heilbronn seit Mittwoch aus dem neuen Studio im Gebäude "vega/3" im Gewerbegebiet Schwabenhof. Sie berichten multimedial über die Region Heilbronn-Franken – Online, im Hörfunk und im Fernsehen. Die neuen modernen Arbeitsplätze erlauben, alles aus einer Hand zu planen.

Das SWR Studio Heilbronn Das Team des SWR Studios Heilbronn umfasst rund 40 Mitarbeitende: Journalistinnen und Journalisten, Technikerinnen und Techniker sowie Assistentinnen. Vom Studio und den beiden Büros in Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim aus berichten sie täglich aktuell und multimedial aus der Region Heilbronn-Franken - ob Online, im Fernsehen oder für den Hörfunk. Die Region ist doppelt so groß wie das Saarland und reicht vom Taubertal bis zu den Limpurger Bergen, von der Frankenhöhe bis zum Kraichgau. Die Anfänge des Studios liegen ein halbes Jahrhundert zurück: Am 1. April 1973 waren es fünf Mitarbeitende, die im SWR Studio Heilbronn die Arbeit aufnahmen.

Modernes Gebäude für Ansprüche der Zukunft

Auch das Gebäude ist für die Zukunft gerüstet und modern: Für ein multimediales Regionalstudio musste beispielsweise an eine spezielle Bau- und Raumakustik gedacht werden. Ein ausgeklügeltes gebäudetechnisches Versorgungskonzept soll in "vega/3" Betriebs- und Wartungskosten begrenzen: Der Bauträger Kruck + Partner versichert einen Primärenergiebedarf, der rund 50 Prozent unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. Das Gebäude wird über Solarstrom und Ökostrom mittels Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Der Heilbronner Bauträger hat viel Erfahrung bei modernen nachhaltigen Bauwerken und engagiert sich seit Jahren zudem bei der Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.