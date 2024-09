Öhringen: Mit dem Babylätzchen auf Einwohner-Fang

Viele Städte und Gemeinden verschicken zur Geburt Willkommensschreiben. Oft gibt's auch ein kleines Geschenk dazu. Doch was steckt dahinter?

Die Stadt Öhringen (Hohenlohekreis) hat schnell erkannt, kleine Geschenke erhalten nicht nur die Freundschaft, sondern schaffen Bindung an die Stadt. In fünf Jahren hat sie 1.224 Öhringer Willkommenspakete an frisch gebackene Eltern und Familien geschickt. Über 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Stadt und so soll das auch bleiben. Oder noch besser - mehr sollen dazukommen. Doch dass ist im ländlichen Raum keine leichte Aufgabe, das weiß auch Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos): bei Familien punkten mit attraktiven Konditionen für Bauplätze oder Investitionen in Schulen und Kindergärten.

Mit über 40 Spielplätzen, unseren Bädern, Sportanlagen und Vereinen bietet Öhringen Familien eine Vielzahl an Angeboten und Infrastrukturen, die den Alltag erleichtern und die Lebensqualität steigern.

Die Resonanz auf die Willkommensgeschenk-Aktion ist "immer positiv", sagt Michler. Viele Eltern hätten bereits Fotos von ihren Babys eingeschickt.

Die eingesendeten Fotos sind für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, eine kinderfreundliche Umgebung zu schaffen.

Auch andere Städte setzen auf Willkommenswerbung. Das gehört mittlerweile zum guten "Werbe-"Ton.

"Fühl' dich wohl in Tauberbischofsheim"

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) legt man darauf ebenfalls großen Wert. Die Teamleiterin des Familienbüros Birgit Dyroff sagt, gerade die Kinder liegen der Stadt am Herzen. Sie zu begrüßen, sei wichtig; und Eltern mit den beiliegenden Infos zu versorgen, dringend notwendig.

Wir verpacken jedes einzelne Paket [...]. Und in diesem findet sich nicht nur ein Glückwunschschreiben, sondern auch ein Körnerkissen.

Mit dem Logo der Stadt und der Aufschrift "Fühl dich wohl in Tauberbischofsheim", so Dyroff.

Geschenk zur Geburt: Das Körnerkissen aus Tauberbischofsheim Pressestelle Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

In Künzelsau (Hohenlohekreis) gibt es laut Stadt einen Body fürs Baby. Und weil das Thema Zahngesundheit schon bei den Kleinsten wichtig ist, gibt es eine Kinderzahnbürste ab dem ersten Zahn oben drauf. Je nach Geburtenzahl verschickt die Stadt nach eigenen Angaben alle zwei Monate zwischen 15 und 30 Pakete.

Identifikation mit der Stadt

Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) macht Werbung mit einem Lätzchen, das die Aufschrift "Crailsheimerle" trägt. Und auch hier legt man Wert darauf, dass es "nett verpackt" ist, in diesem Fall in einem Stoffbeutel. "Das kommt immer sehr gut an. Viele behalten es auch, wenn es nicht mehr benötigt wird", sagte ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage.

Das Willkommensgeschenk für jeden neuen "Crailsheimerle" Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Crailsheim freue sich über jedes Kind, aber ganz besonders über jene, die hier geboren werden. "Sie sind dann eben auch echte Crailsheimerle", so der Sprecher weiter. Und so werde direkt eine Identifikation mit "unserem schönen Crailsheim" geschaffen.

Werbe-Offensive bereits bei Neugeborenen

Ein Willkommensgeschenk zur Geburt gibt es auch in Eppingen (Kreis Heilbronn) - und zwar in Form eines Gutscheins. Die dortige Citycard wird mit einem kleinen Betrag aufgeladen und steht den Eltern dann für den Einkauf in Eppingen zur Verfügung. Davon profitiert auch der Eppinger Einzelhandel genau so wie in Öhringen die Marktbeschickerinnen und -beschicker, hier bekommt jeder kleine Neubürger und jede kleine Neubürgerin einen Gutschein für frische Möhren vom Wochenmarkt.

Eine Werbe-Aktion, die Nachahmer findet. So hat sich Schwäbisch Hall beispielsweise vermutlich das eine oder andere Projekt mal genauer angeschaut und für gut befunden. Auf SWR-Nachfrage erklärt die Stadtverwaltung schon jetzt, dass man gerade dabei sei, ein Konzept für Willkommenspakete zu erarbeiten. "Wir planen damit nach erfolgter Mittelgenehmigung, ab 2025 in die Umsetzung zu gehen", heißt es.