SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein hat närrische Ehren erhalten. Am Dienstagabend wurde ihr auf der Insel Mainau der Glonki-Orden verliehen, von der Hofnarrenzunft Paradiesvögel.

Bettina Gräfin Bernadotte überreichte den Glonki-Orden an Sonja Faber-Schrecklein für ihre besonderen Verdienste um die Fastnacht in der Bodenseeregion. Die Laudatio hielt Werner Mezger. Der Fastnachts-Professor kennt sich nicht nur in allen Details des närrischen Treibens aus. Mezger hat auch gemeinsam mit Sonja Faber-Schrecklein viele Fastnachts-Umzüge im SWR TV moderiert und kommentiert.

Haben viele Fastnachtsumzüge im SWR-Fernsehen gemeinsam kommentiert: SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein und Fastnachts-Professor Werner Mezger. SWR Sabine Steinfurth

Glonki-Orden der Mainauer Paradiesvögel soll künftig jährlich verliehen werden

Zum Narrenhock am Dienstagabend waren über 50 Narrenvereine auf die Blumeninsel eingeladen. Der Glonki-Orden wurde seit dem Jahr 2000 erst zum vierten Mal verliehen, künftig soll es ihn aber jährlich geben. Zu den bisherigen Ordensträgern gehört Wetterexperte Jörg Kachelmann, der im Jahr 2000 die Auszeichnung erhielt. 2019 bekam ihn der in Konstanz aufgewachsene Schauspieler Oliver Wnuk und im Jahr darauf wurde der am Bodensee lebende Anwalt und Fernseh-Richter Ingo Lenßen ausgezeichnet.

Närrischer Graf: Lennart Graf Bernadotte von der Mainau begründete Narretei auf der Insel

Beim Narrenhock am Dienstag feierte die Hofnarrenzunft der Mainauer Paradiesvögel ihr 75-jähriges Bestehen. Den alljährlichen Hock hatte vor 40 Lennart Graf Bernadotte ins Leben gerufen. Damit sollten die Bodensee-Narren noch vor der heißen Fastnacht ins Gespräch miteinander kommen. Auch der Narrenorden Glonki sei damals schon im Gespräch gewesen, heißt es. Verdiente "Narrenvögelchen" sollten ihn erhalten.