Götter und Könige zeigen die Reliefs und Malereien, die die Forscher aus der Universität Tübingen in Ägypten wieder sichtbar gemacht haben. Seit sechs Jahren arbeiten Restauratoren an dem antiken Tempel von Esna. Er liegt etwa 50 Kilometer südlich von Luxor in Ägypten und wurde vor mehr als 200 Jahren wiederentdeckt. Die Reliefs waren jahrhundertelang mit Ruß verdeckt. Jetzt sind detailreiche farbige Gewänder der Gottheiten, Throne und Kronen zum Vorschein gekommen. Die Malereien haben oft eine Bedeutung, sagt der Tübinger Ägyptologe Christian Leitz. Zum Beispiel lasse sich ablesen, über welche Gebiete ein ägyptischer König herrschte.

Ein Abend voll mit Kabarett, Artistik und Gesang fand gestern im Reutlinger Kulturzentrum franzK statt. Dort sind Künstlerinnen, Künstler und Bands mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Jeweils 5.000 Euro gab es für den Kabarettisten René Sydow, das Artistik-Duo Chris Iris und die Bauchsängerin Sabine Murzarella. Sie wurden mit dem Hauptpreis gekürt. Der Ehrenpreis für besondere Leistungen auf der Bühne ging an die Comedienne Patrizia Moresco. Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ist übrigens der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland. Er wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgelobt.

Am vergangenen Sonntag wurde die Leiche einer Frau im Neckar bei Nürtingen (Kreis Esslingen) gefunden. Nach der Obduktion der Leiche sehen Polizei und Staatsanwaltschaft Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt. Die Ergebnisse der Obduktion ließen vermuten, dass die Frau eines "gewaltsamen Todes" gestorben sei, so die Polizei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um eine 66-Jährige aus Nürtingen, die unweit der Fundstelle gewohnt hatte.

Nachdem es gestern in Baden-Württemberg viele Wolken und teils auch heftigen Regen gab, sieht das Wetter heute etwas freundlicher aus. Am Vormittag liegen noch dichte Wolkenfelder über dem Südosten, in der nordwestlichen Hälfte lässt sich die Sonne schon etwas blicken. Am Nachmittag soll es dann im Nordwesten viel Sonne geben, im Südosten bleibt es weiterhin bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 17 Grad.

Heute bringt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) den Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 und 2026 in den Landtag ein. Darin ist festgeschrieben, wofür das Land in den kommenden beiden Jahre sein Geld ausgeben möchte. Bayaz stellt zunächst die wichtigsten Schwerpunkte des Haushalts vor - eine Debatte darüber ist noch nicht vorgesehen.

Ab Anfang 2025 soll in Konstanz eine Verpackungssteuer nach dem Tübinger Vorbild eingeführt werden. Besteuert werden dann Einwegverpackungen , -geschirr und -besteck, wenn Speisen und Getränke darin verkauft werden. Heute Nachmittag stellt die Stadt vor, was die Steuer für betroffene Betriebe sowie Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet.

In Philippsburg (Kreis Karlsruhe) findet am Abend ein Bürgerdialog statt. Dabei geht es um deutschen Atommüll , der bei der Wiederaufbereitung deutscher Brennelemente in Frankreich entstanden ist. Er soll bis Ende des Jahres aus Frankreich zurückkommen und hier eingelagert werden. Schon vor dem Transport der vier Castoren wollen EnBW und die Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) Bürgerinnen und Bürger aus Philippsburg und Umgebung darüber informieren.

In Esslingen hat sich gestern gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer erfasste drei Fußgänger auf dem Gehweg - eine 39-jährige Frau und ihre zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren. Wie die Polizei mitteilte, erlagen die Mutter und ihre Kinder noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 54-jährige Autofahrer wurde mit noch unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

6:01 Uhr

VfB Stuttgart setzt sich gegen Juventus Turin durch

"Stuttgart International" hörte man wohl bis spät in die Nacht in der Turiner Innenstadt, denn: Mit einem späten Tor in der Nachspielzeit hat der VfB Stuttgart gestern Abend den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison erzielt. Die Cannstatter schlugen Juventus in Turin mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie verwandelte El Bilal Touré in der 92. Minute.

Zuvor hatte der VfB Pech: Erst wurde ein Tor von Deniz Undav (48. Minute) nach Videobeweis aberkannt, dann hielt Turins Torwart Mattia Perin in der 86. Minute einen Foul-Elfmeter von Enzo Millot. Vorausgegangen war ein Foul von Juve-Spiele Danilo, der deshalb zum zweiten Mal Gelb sah und folglich mit Gelb-Rot vom Platz musste. Somit spielten die Schwaben in der Schlussphase in Überzahl.