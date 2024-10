78:125 - ratiopharm Ulm geht auf Gran Canaria unter

per Mail teilen

Ratiopharm Ulm hat im Zuge seiner Auswärtsspiel-Serie die fünfte Partie in Folge verloren. Auf Gran Canaria setzte es im Eurocup eine deutliche 78 zu 125 Niederlage.

Es gibt nicht viele Basketball-Spiele, die bereits vor dem Tipp-Off entschieden sind. Das Auswärtsspiel von ratiopharm Ulm bei Gran Canaria war eine solche Partie. Es genügte ein Blick auf den Kader der Ulmer.

Mit Jallow, Klepeisz, Roby und Saraf fehlen ratiopharm Ulm am Dienstagabend gleich vier Stammspieler. Damit ist ratiopharm Ulm auf den Kanaren gegen das spanische Topteam von Anfang an ohne Chance.

Spanisches Feuerwerk im ersten Viertel

Zwar spielt Ulm in den ersten zehn Minuten ordentlich mit. Doch defensiv kann die kleine Ulmer Rotation gegen Gran Canaria nicht mithalten. Die Spanier zeigen von Beginn an, welche Qualität ihr diesjähriger Kader hat. Sie haben mehrere große Spieler, die auch sehr gut von draußen treffen. Gran Canaria überrollt Ulm förmlich im ersten Viertel mit 36(!) Punkten. Der Ulmer Rückstand ist bereits deutlich (22:36).

Gran Canaria rollt weiter

Gran Canaria gelingt auch im zweiten Viertel im Angriff fast alles. Das Ulmer Spiel leidet dagegen unter zahlreichen Ballverlusten. Offensiv fehlt eine ruhige, ordnende Hand. Ty Harrelson fehlen dafür allerdings die Spieler. Der Ulmer Trainer wirkt früh schon hilflos an der Seitenlinie. Immerhin hängen sich die Ulmer auf dem Feld rein, mangelnden Einsatz kann man ihnen nicht vorwerfen. Ulm liegt zur Pause fast angsteinflössend zurück. Gran Ganaria führt mit 68 zu 37.

Jaka Lakovic: Kein Mitleid mit dem Ex-Club

"In der Defensive fehlt uns eigentlich alles", sagt Ty Harrelson im Eurocup-Halbzeit-Interview. Immerhin startet sein Team mit zwei schnellen Dreiern ins dritte Viertel. Ins Wanken gerät Gran Canaria dadurch allerdings nicht. Immerhin ist Viertel drei eines auf Augenhöhe. Munter geht es hin und her. Ulm hat sich noch nicht aufgegeben, spielt phasenweise sogar so gut, dass Jaka Lakovic für Gran Canaria die Auszeit nimmt. Der Ulmer Ex-Coach hat kein Mitleid mit seinem früheren Verein. Gran Canaria führt vor den letzten zehn Minuten mit 97 zu 60.

Höchststrafe zu Beginn des letzten Viertels

Eineinhalb Minuten sind im letzten Viertel erst gespielt, da ist das Ulmer Debakel perfekt. Gran Canaria macht den 100. Punkt. Das hat es für ratiopharm Ulm im Eurocup noch nie gegeben. Das Spiel ist durch. Ohne besondere Zwischenfälle laufen die letzten Minuten runter. Die Schlusssirene wirkt für ratiopharm Ulm beim Endstand von 78 zu 125 beinahe wie eine Erlösung.

Vilnius, Bamberg, Istanbul, Portland, Oldenburg und Gran Canaria. Ulm hat die letzten fünf dieser Auswärtsspiele verloren. Es bleibt eine unvergessliche USA-Reise und die Hoffnung, dass am kommenden Samstag wieder eine stärkere Ulmer Mannschaft in den Ring steigen kann. Dann spielt ratiopharm Ulm mal wieder zu Hause. Gegner ist um 18.30 Uhr der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga, Rasta Vechta.