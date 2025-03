70:62 im Spitzenspiel: München holt sich die Tabellenführung von Ulm zurück

Tabellenführer ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel beim FC Bayern Basketball mit 62:70 verloren. Die Partie des Ersten beim Zweiten war über weite Strecken kein Spitzenspiel.

Mehr Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga geht eigentlich nicht. Die Partie von ratiopharm Ulm bei Bayern München hat viel versprochen - und wenig gehalten. Viel zu viele Würfe gingen auf beiden Seiten daneben.

Kein Spitzenspiel im ersten Viertel

Offensiv ist das im ersten Viertel noch kein Spitzenspiel. Beide Mannschaften werfen viele Würfe daneben. Die Trefferquoten sind für München und Ulm mangelhaft. Hinzu kommen technische Fehler - Offensivfouls, Fehlpässe, Ballverluste oder Schrittfehler. Einzig die Defensive bekommt auf beiden Seiten gute Noten. Beide Teams machen in der Abwehr viel Druck auf den Gegner. Nach den ersten zehn Minuten führen die Gäste aus Ulm gegen den Deutschen Meister nur mit 11:10.

Er zeigte gegen seinen Ex-Club ein gutes Spiel - Nelson Weidemann (rechts) IMAGO Eibner

Ulm kontert den Münchner Lauf

Bayern München startet besser in das zweite Viertel. Das Team von Trainer Gordon Herbert hat jetzt kreativere Ideen im Angriff. Die Ulmer kommen bei der Verteidigung häufig einen Schritt zu spät. Ulms Trainer Ty Harrelson gefällt das in dieser Phase überhaupt nicht, er reagiert mit der Auszeit. Seine Mannschaft setzt die Anweisungen in den nächsten Minuten gut um. So schmilzt der zwischenzeitliche 7-Punkte-Vorsprung der Hausherren wieder. Ulm gelingt sogar der Führungswechsel (28:29). Den Ulmer Lauf stoppt jetzt Gordon Herbert mit der Auszeit. In der letzten Minute des ersten Viertels kann sein Team jedoch nicht mehr punkten. Ulm geht mit einer 30 zu 28 Führung in die Halbzeit. Topscorer nach 20 Minuten sind Edwards (7) für München und Weidemann (8) für Ulm.

Wenig Klasse, viel Spannung

Wild beginnt das dritte Viertel. Zunächst treffen die Ulmer durch Weidemann und Jessup zwei Dreier, Karchenkov bringt München mit zwei schnellen Körben wieder ran. Insgesamt wirkt Ulm jetzt wacher. Gordon Herbert mahnt sein Team in der nächsten Auszeit zu mehr Gelassenheit im Angriff. Das Spitzenspiel ist immer noch kein Leckerbissen, beide Mannschaften können ihre Topleistung an diesem Abend bislang noch nicht abrufen. Immerhin ist es spannend - Napier gleicht für die Bayern drei Minuten vor dem Viertelende aus (42:42). Beide Mannschaften legen bis zur Sirene noch jeweils fünf Punkte drauf. 47 zu 47 steht es vor den letzten zehn Minuten.

Bayern München mit mehr Energie im Schlussviertel

Aus der Distanz fallen auch im letzten Viertel die Drei-Punkte-Würfe bei beiden Teams weit daneben. Treffer entstehen vor allem aus der Nahdistanz. Mittlerweile spürt man in der Münchener Arena die Bedeutung des Spiels. Schließlich hat der Tabellenführer nach der Hauptrunde im Falle eines Finaleinzuges Heimrecht. Beide Mannschaften kämpfen jetzt um jeden Ball. Knapp drei Minuten vor dem Ende ist der Meister mit fünf Punkten (62:57) vorne. Dem Tabellenführer aus Ulm fällt in dieser Phase offensiv zu wenig ein. Zwei daneben geworfene Dreier von Jallow und Plummer ebnen den Weg für den Heimsieg in diesem Spiel. München gewinnt durch ein starkes letztes Viertel ein schwaches Bundesligaspiel am Ende verdient mit 70:62. Am 1. Mai treffen sich beide Mannschaften zum Rückspiel in Neu-Ulm wieder.