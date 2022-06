Katrin Kleinbrahm SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Echt jetzt, eine? Na gut: Sara Bareilles ist klasse, sie hatte mich sofort mit ihrem ersten Hit "Lovesong". Oder halt, lieber Jamie Cullum – was ein Auftritt jedes Jahr wieder bei den Jazz Open in Stuttgart, so gut! Wobei – Moment. Ich hatte nicht an Sting gedacht. An Clean Bandit. Ed Sheeran. Die Goo Goo Dolls. Michael Bublé. Roger Cicero und George Ezra. Walk off the Earth, wenn wir schon dabei sind. Asgeir Trausti. Sunrise Avenue. Michael Jackson, der meine Jugend geprägt hat. Toto. (Eine. Pfff.)

Blick auf Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist Heimat und Familie, hier bin ich zuhause und hierher komme ich gerne zurück, wenn ich ganz dringend mal wieder rausmuss. Zum Beispiel nach Neuseeland, New York, in die Berge oder ans Meer.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

…würde ich Häuser umbauen, ein Bistro betreiben oder durch Weinberge stiefeln.

Lieblingssprichwort/-fluch

Bisch halt a Käpsele! (Hat mein Opa immer gesagt.)