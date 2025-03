Hannover Messe 2025: So präsentiert sich Baden-Württemberg

Die größte Industriemesse der Welt hat wieder begonnen: die Hannover Messe 2025. 4.000 Aussteller präsentieren ihre Produkte, auch Unternehmen aus Baden-Württemberg sind dabei.

Die Hannover Messe steht für weltweite Zusammenarbeit, deshalb kommt sie in diesem Jahr natürlich nicht am Thema US-Zölle vorbei. Bei der Eröffnung der Messe erklärte der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Handelskriege seien nie zu gewinnen. Außerdem betonte er die gute Partnerschaft von Europa und Deutschland mit Kanada. Der US-amerikanische Nachbar ist dieses Jahr das Partnerland der Hannover Messe.

"THE LÄND" präsentiert sich auf 600 Quadratmetern

Auch Baden-Württemberg ist wieder dabei: mit einem "THE LÄND"-Gemeinschaftsstand. Auf über 600 Quadratmetern präsentieren sich Unternehmen, Start Ups, Forschungseinrichtungen und Projektverbünde aus dem Land. Mit dabei sind zum Beispiel Aussteller aus den Bereichen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien, Forschung und Entwicklung sowie IT und Daten.

Auch Familienunternehmen Festo aus Esslingen ist dabei

Am "THE LÄND"-Stand präsentiert sich auch die Firma Festo. Das baden-württembergische Familienunternehmen gilt als Global Player in der Automatisierungstechnik. Die Firma hat rund 250 Standorte weltweit, Hauptsitz ist aber in Esslingen am Neckar - und das schon seit 100 Jahren: Das Familienunternehmen feiert in diesem Jahr auf der Hannover Messe also auch gleichzeitig Geburtstag.

Festo zeigt seine "Incredible Machine" in Hannover

Das Jubiläum von Festo ist das Thema auf der Messe. Die Firma stellt dort ihre "Incredible Machine", wie sie die Ausstellung selbst nennt, vor: ein Showcase, mit dem das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen thematisiert. Die Maschine soll die Entwicklung der Automatisierungstechnik veranschaulichen. Das Ganze funktioniere wie eine große Kettenreaktion, erklärt Elias Knubben, Leiter des Bereichs Research und Innovation bei Festo

Ein Mechanismus, ein Impuls, löst den nächsten aus und damit wollen wir auch den Impuls zeigen, der uns antreibt. Mit Blick in die Vergangenheit, wie alle begonnen hat, zur Gegenwart und auch in die Zukunft und zeigen, was mit Automatisierungstechnik möglich ist.

Auch "Mikrochips made in Heilbronn" auf der Hannover Messe

Auf der Hannover Messe geht es in diesem Jahr außerdem um einen wichtigen Schritt in der deutschen Mikrochip-Forschung: Die baden-württembergische Stadt Heilbronn bekommt ein Forschungszentrum für Mikrochips. Die belgische Firma imec will sich dafür im Heilbronner Innovationspark für künstliche Intelligenz niederlassen und an Mikrochips für die Automobilindustrie forschen. Das Forschungszentrum wird auf der Messe symbolisch eröffnet, vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Vertretern von Porsche und Bosch.