Diebe stehlen Gemüse-Pfandkisten: Bis zu 20.000 Euro Schaden

per Mail teilen

Unbekannte haben in Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) leere Gemüsekisten von einem Biolandhof gestohlen. Der Schaden beträgt bis zu 20.000 Euro.

Die Täter haben die leeren Pfand-Gemüsekisten aus Plastik zwischen Donnerstag und Freitag von einem Biolandhof in Neulußheim gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Schaden liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Selbst die Ermittler waren überrascht: Ein Diebstahl von Pfandkisten mit solch hohem Schaden sei ihnen noch nicht untergekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Biolandhof Merz in Neulußheim betroffen

Der Biolandhof Merz in Neulußheim baut Gemüse an und beliefert auch den Lebensmittel-Einzelhandel. Die Gemüse-Pfandkisten werden für die Auslieferung des Gemüses gebraucht, erzählt Hofbetreiber Merz auf SWR-Anfrage. Die Kisten werden in einem Kisten-Depot gelagert, das mit einem Zaun gesichert ist. Unbekannte müssen sich mehrmals Zugang zum Depot verschafft haben, vermutet er.

Mindestens 2.560 Kisten gestohlen

In den vergangenen Wochen hätten immer mal wieder Pfandkisten gefehlt. Ende vergangener Woche verschwanden dann rund vier Paletten aus dem Kisten-Depot. Die rund 2.500 Kisten hätten einen Wert von rund 12.000 Euro. Da die genaue Anzahl der gestohlenen Pfandkisten noch nicht klar sei, lasse sich auch der Gesamtschaden noch nicht genau beziffern, so Merz.

Nach Polizeiangaben ist weiter unklar, wie die Täter ihre Beute von dem Hof in Neulußheim nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz abtransportierten. Der Transport muss wohl professionell oder in mehreren Fahrten erfolgt sein. Anders sei eine solche Menge wohl kaum zu transportieren. Bislang gebe es aber keinen Hinweis auf Serientäter.

Im benachbarten Frankenthal (Rhein-Land-Pfalz) war ein Banden-Diebstahl von Gemüsepfandkisten Gegenstand eines Verfahrens am Landgericht Frankenthal.