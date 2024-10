Bauchgesang, Artistik auf Händen, politische Satire - das hat die Jury des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg überzeugt. In Reutlingen sind die Gewinner ausgezeichnet worden.

Im Reutlinger Kulturzentrum franzK sind am Dienstagabend Künstlerinnen, Künstler und Bands mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der Ehrenpreis für besondere Leistungen auf der Bühne ging an die Comedienne Patrizia Moresco. Durch den Abend führte die Kabarettistin Martina Brandl aus Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen).

Kabarett, Artistik und Gesang - das Publikum im franzK war von den Aufführungen begeistert, darunter auch bekannte Gäste wie der Kabarettist Christoph Sonntag. Und die Künstlerinnen und Künstler freuten sich über die Auszeichnungen und Preisgelder. Jeweils 5.000 Euro gab es für den Kabarettisten René Sydow, das Artistik-Duo Chris Iris und die Bauchsängerin Murzarella.

Der Kabarettist René Sydow aus Radolfzell am Bodensee beim Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2024 in Reutlingen SWR Markus Beschorner

Die beiden mit 2.000 Euro dotierten Förderpreise gingen an die A-cappella-Gruppe mit dem Namen anders und die Band Rhinwaldsounds, die auf Alemannisch singt, aber auch im schwäbischen Reutlingen gut ankam.

Die Freiburger A-cappella-Band anders beim Kleinkunstpreis BW 2024 - die Gruppe hat den Förderpreis gewonnen. SWR Markus Beschorner

Für SWR Kultur hat Ingemar Koerner die Hauptpreisträger vorgestellt.

Die Hauptpreisträger des Kleinkunstpreises BW

Der Kabarettist, Satiriker und Sprachakrobat René Sydow stammt aus Radolfzell am Bodensee. Seit 2001 tourt er durch Deutschland. Von der Politik bis zum Klimawandel - er spricht an und aus, was in unserer Gesellschaft gerne mal verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird.

Chris Iris - das sind Christopher Schlunk und Iris Pelz. Die beiden Tübinger treten mit ihrer Hand-auf-Hand-Akrobatik weltweit auf. Für ihre Stücke wurden sie unter anderem mit der Silbermedaille beim Pariser Festival Mondial du Cirque de Demain ausgezeichnet.

Lange Zeit sang und spielte die Baden-Badenerin Sabine Murza alias Murzarella in Musicals wie Hair, Der kleine Horrorladen oder Jesus Christ Superstar. Zum Bauchreden und Bauchsingen kam sie durch ihre Liebe zu Puppen.

Ehrenpreis an Patrizia Moresco

Der Ehrenpreis und damit 5.000 Euro Preisgeld gingen in diesem Jahr an Comedienne Patrizia Moresco. Sie ist in Mannheim geboren und bei ihrer italienischen Großmutter in Stuttgart aufgewachsen. Die Künstlerin blickt auf eine fast 45-jährige Bühnenkarriere zurück. Ab 1987 trat sie mit dem Comedy Ensemble Shy Guys weltweit auf. Sie war bei zahlreichen Fernsehproduktionen dabei und ist seit 2007 als Solokünstlerin unterwegs. Patrizia Moresco tourt derzeit mit ihrem Programm OVERKILL durch Deutschland und Österreich.

Der Ehrenpreis des Landes geht an die Comedienne Patrizia Moresco. Guido Schroeder

Preisverleihung in der ARD Mediathek

Der SWR sendet die Highlights der Verleihung in einem Zusammenschnitt in der ARD Mediathek. Dieser ist ab Ende Oktober unter folgendem Link abrufbar: www.ardmediathek.de/swr