Ab Januar soll der Preis für das Deutschlandticket angehoben werden. Damit steigt auch der Preis für das vergünstigte D-Ticket JugendBW um neun Euro pro Monat.

Mit der Preisanpassung des Deutschlandtickets ab dem 1. Januar 2025 soll auch das vergünstigte D-Ticket JugendBW teurer werden, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit. Dieses kostet bisher 30,42 Euro pro Monat. Ab Januar soll es dann neun Euro mehr kosten - also 39,42 Euro. Die Preissteigerung orientiert sich damit an der des Deutschlandtickets. Das kostet ab dem neuen Jahr 58 Euro statt 49 Euro.

Verkehrsminister: "Preiserhöhung unumgänglich"

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nannte die Preiserhöhung schmerzhaft, sie sei aber unumgänglich. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Landkreistag und Städtetag getroffen worden, die sich beim D-Ticket JugendBW gemeinsam mit dem Land finanziell einbringen. Das Land Baden-Württemberg übernimmt 70 Prozent der durch das Ticket anfallenden Kosten, die Kommunen tragen die restlichen 30 Prozent.

Städtetag BW unterstützt die Preisanpassung des D-Ticket JugendBW

Frank Mentrup, Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, unterstützt die Preisanpassung des D-Ticket JugendBW. "Den jungen Menschen in Baden-Württemberg steht damit auch weiterhin ein attraktives, deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket zur Verfügung", sagte er. Die Landkreise seien trotz angespannter Haushaltslage weiterhin bereit, das Ticket zu finanzieren. Dies setze allerdings voraus, dass die Preiserhöhung beim Deutschlandticket an das Jugendticket des Landes weitergegeben wird. Die langfristige Fortführung des D-Ticket JugendBW sei aber maßgeblich vom Deutschlandticket abhängig.

Hermann geht trotz Preiserhöhung des Jugendtickets weiterhin von stabilen Nutzerzahlen aus: "Wir sind überzeugt, dass viele junge Menschen das Ticket weiterhin schätzen werden." Für die Zukunft gelte es nun, eine langfristig abgesicherte Finanzierung zwischen dem Land und den Kommunen festzulegen, wenn es vom Bund eine Finanzierungsperspektive für das Deutschlandticket gebe.

D-Ticket JugendBW: Vergünstigtes Angebot für junge Menschen

Das D-Ticket JugendBW wurde im Dezember 2023 als Nachfolger des JugendticketBW eingeführt. Mit dem Ticket können junge Menschen aus Baden-Württemberg den bundesweiten öffentlichen Nahverkehr günstiger als mit dem normalen Deutschlandticket nutzen.