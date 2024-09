PRO BAHN RLP: Preiserhöhung für Deutschlandticket nicht sozialverträglich

Das Deutschlandticket wird ab nächstem Jahr 58 Euro kosten. Das haben die Verkehrsminister beschlossen. PRO BAHN hält das für einen Fehler, Mobilitätsministerin Eder für unvermeidbar.

Der Preis für das Deutschlandticket steigt 2025 um neun Euro. Ab Januar werde das deutschlandweit im Nahverkehr gültige Ticket 58 Euro monatlich kosten, sagte der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Grüne), in Düsseldorf. Zu diesem Ergebnis seien die Verkehrsminister der Länder gekommen. Die Verkehrsminister hatten sich getroffen, um den Finanzbedarf für den Öffentlichen Nahverkehr zu prüfen.

Der Fahrgastverband PRO BAHN Rheinland-Pfalz/Saarland sieht die Preiserhöhung kritisch. Der Stellvertretende Landesvorsitzende Martin Mendel sagte dem SWR: "Bei 58 Euro im Monat kommen wir in eine Kategorie, bei der Berufspendler noch gut mitgehen können. Bei einer vierköpfigen Familie haut diese Preiserhöhung aber voll rein."

PRO BAHN fordert anderes Konzept beim Deutschlandticket

PRO BAHN Rheinland-Pfalz/Saarland findet, das ganze Konzept "Deutschlandticket" müsse revolutioniert werden. Die wenigsten Fahrgäste bräuchten ein Ticket, mit dem sie von Mainz nach Hamburg in der Regionalbahn fahren könnten. "Sie brauchen ein günstiges Ticket, mit dem sie im Umkreis von 100 Kilometern um ihren Wohnort günstig und einfach fahren können", sagt Mendel.

PRO BAHN schlägt den sogenannten "Einfachtarif" vor. Das Konzept: Das Deutschlandticket wird in verschiedenen Kategorien angeboten. Wer es deutschlandweit nutzen will, zahlt mehr als jemand, der es nur im Umkreis von 100 Kilometern braucht. Das Ticket wäre aber weiter in allen Verkehrsverbünden gültig und freie Fahrten in anderen Städten könnten gegen einen Aufpreis dazu gebucht werden. "So ein Ticket für Fahrten im Umkreis von 100 Kilometern könnte dann auch deutlich günstiger angeboten werden", meint Mendel.

RLP-Ministerin Eder rechtfertigt Preiserhöhung

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) nannte die Preiserhöhung auf 58 Euro "bedauerlich, aber unvermeidbar". Da die Zuschüsse zum Deutschlandticket von Bund und Ländern auf jeweils 1,5 Milliarden Euro gedeckelt seien, wäre das Ticket ohne die Erhöhung des Preises nicht mehr vollständig finanzierbar gewesen. Und ohne eine vollständige Finanzierung hätten nicht alle Verkehrsunternehmen deutschlandweit das Ticket anerkannt.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt für das Deutschlandticket laut Eder jährlich rund 52 Millionen Euro zur Verfügung.