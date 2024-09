Es bleibt wechselhaft in den kommenden Tagen. Dienstagmorgen liegen die Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen, vor allem am Vormittag. Der Nordosten von Rheinland-Pfalz bleibt eher trocken. Am Nachmittag ziehen Regenfälle übers Land, die Temperaturen erreichen dabei 13 bis 19 Grad. Im Südwesten wird es teils frisch. Am Mittwoch und Freitag sind im Süden einige Aufhellungen zu erwarten.