Castoren: Transportbehälter für abgebrannte Brennelemente

Der Name Castor steht für "Cask for Storage and Transport of Radioactive Material", also für "Behälter zur Lagerung und zum Transport radioaktiven Materials". Castoren wurden entwickelt, um abgebrannte Brennelemente und hochradioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken zu ihren Zwischenlagern zu transportieren. Sie sollen Strahlung abschirmen und die Freisetzung von Radioaktivität verhindern. (Quelle: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM))