Am Ende eines Konzerts am vergangenen Samstagabend konnte ein Musiker nur mit Hilfe der Polizei den Veranstaltungsort verlassen. Grund dafür war eine aufdringliche Zuhörerin.

Ein Musiker ist am Ende seines Konzertes von einem Fan so bedrängt worden, dass er ohne Hilfe der Polizei den Veranstaltungsort nicht verlassen konnte. Es war Samstagabend gegen 22:30 Uhr als ein kubanisches Konzert in der Glockenkelter in Kernen (Rems-Murr-Kreis) zu Ende ging. Tropische Rhythmen mit Einflüssen aus afrikanischen, spanischen und karibischen Traditionen, wie der Veranstalter auf seiner Homepage schreibt. Ein Konzert, bei dem ein Duo aus zwei Männern auf der Bühne stand. Eine 58-Jährige Frau konnte sich nach Angaben der Polizei allerdings nicht von einem der Musiker trennen. Sie habe ihn schon während des Konzerts mehrfach bedrängt. Doch nach dem Konzert lauerte sie dem Künstler auf, so dass der die Glockenkelter nicht verlassen konnte.

Aufdringlicher Fan wehrt sich gegen Polizei

Als die Polizei eintraf, zeigte sich der weibliche Fan uneinsichtig und weigerte sich die Personalien rauszugeben. Die Polizei durchsuchte sie, um die Ausweispapiere zu finden. Die 58-Jährige wehrte sich dagegen, weshalb die Polizei sie zu Boden brachte und nach eigenen Angaben fixierte. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.