Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

7:29 Uhr Haarschnitte für Obdachlose: Bundesverdienstkreuz für Mann aus Biberach Eine Dokumentation über Obdachlose im Fernsehen war der Startschuss für Claus Niedermaier aus Biberach, die "Barber Angels Brotherhood" zu gründen. Gemeinsam mit befreundeten Kollegen gaben sie sich ein Erkennungszeichen (schwarze Kleidung und eine Lederkutte) und legten los - knapp 75.000 Haarschnitte der Barber Angels später wird das Wirken des 63-Jährigen heute gewürdigt. In Berlin bekommt Niedermaier das Bundesverdienstkreuz von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) überreicht. "Ich habe gedacht: Was kann ich denn tun, um zu helfen? Ich kann Menschen glücklich machen mit Kamm und Schere", so Niedermaier zu den Anfängen. Im Video haben wir die Barber Angels bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit begleitet:

7:07 Uhr So wird das Wetter am heutigen Dienstag Nach einer kälteren Nacht mit teilweise nur 10 Grad auf der Alb startet der heutige Dienstag oft bewölkt und windig, am Vormittag kann es vereinzelt Schauer geben. Ansonsten ist es trocken, gelegentlich kommt die Sonne heraus. Die Höchstwerte liegen bei böigem Westwind zwischen 14 und 20 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,6 MB | MP4)

6:56 Uhr Schnelles Urteil nach Angriff auf Polizisten In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat ein Mann am Sonntag Polizeibeamte mit ihrem Diensthund angegriffen. Die Polizei war wegen einer Ruhestörung an den Ort des Geschehens gekommen, wo ein 35-Jähriger gerade dabei war, einen anderen Mann zu verprügeln. Als ein Diensthund dem Mann ins Bein biss, fing er an, den Hund zu würgen. Auch durch den Biss eines zweiten Hundes hörte der Mann nicht auf. Bei seiner Festnahme wurde noch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 35-jährige Angreifer wurde bereits gestern vom Amtsgericht Heilbronn im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Der Hund blieb unverletzt. Bad Friedrichshall Nach Prügelattacke Bad Friedrichshall: Mann greift Polizeibeamte an und würgt Diensthund Ein 35-Jähriger hat in Bad Friedrichshall mehrere Polizeibeamte sowie den Diensthund tätlich angegriffen. Der Mann wurde im Anschluss an die Tat direkt verurteilt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 10.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Nachrichten

6:44 Uhr Krise auf dem Wohnungsmarkt verschäft sich - Bündnis erhöht den Druck Aufgebrauchte Fördermittel für Sozialwohnungen, zu wenig gebaute Wohnungen - die Krise auf dem Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg verschärft sich. Bauwirtschaft, Kammern, Mieterschaft und Gewerkschaften haben daher jetzt Forderungen an die grün-schwarze Landesregierung bei der Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2025 und 2026 gestellt und wollen mehr Geld für den Bau von bezahlbaren Wohnungen. "Es fehlen bis zu 250.000 Wohnungen", sagte Jochen Beier, der Sprecher des Bündnisses "Impulse für den Wohnungsbau Baden-Württemberg", in dem 26 Verbände zusammengeschlossen sind. Die Situation habe sich dramatisch verschlechtert. "Leider zeigten Appelle wenig Wirkung", so Beier. Andere Länder würden weit mehr gegen die Krise unternehmen. Neben höheren Fördermitteln fordert das Bündnis erneut eine befristete Absenkung der Grunderwerbsteuer oder einen Fonds für den sozialen Wohnungsbau bei der L-Bank. Bauministerin Nicole Razavi (CDU) sagte, sie werde sich bei den laufenden Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass man bei den Fördermitteln noch eine Schippe drauflege Video herunterladen (33,9 MB | MP4) Sendung am Di. , 10.9.2024 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:35 Uhr Zu viele Störche in Bodensee-Gemeinde? In Hohenfels (Kreis Konstanz) ärgert man sich über zu viele Störche. Die streng geschützten Vögel belagern einen Ortsteil in der Gemeinde unweit vom Bodensee. Laut Bürgermeister Florian Zindeler (CDU) kommen etwa 100 Vögel auf 450 Anwohner. Die Zahl der Störche nehme weiter zu, es gebe immer mehr Nester, berichtet der Politiker. Zuvor hatte der "Südkurier" darüber berichtet. Sie bringen Kot, Lärm und fressen alles weg, wie es zusammenfassend heißt. Der Bürgermeister hat nun einen Brief an das Land Baden-Württemberg und verschiedene Landtags- und Bundestagsabgeordnete geschrieben. Eine der Ideen, um Abhilfe zu schaffen: eine Obergrenze für Nester und Tiere einführen. Sendung am Di. , 10.9.2024 6:30 Uhr, DASDING News

6:20 Uhr Vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vorübergehende Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Landgrenzen ab dem 16. September angeordnet, also auch an den Grenzen von und nach Baden-Württemberg, also nach Österreich, der Schweiz und Frankreich. Diese Kontrollen sollten eine "massive Ausweitung der Zurückweisungen" Geflüchteter ermöglichen, sagte Faeser gestern Nachmittag in Berlin. Auswirkungen auf Pendler sollten dabei "so gering wie möglich" gehalten werden. Eine erste Reaktion folgte auf dem Fuß: Österreich kündigte Widerstand an. "Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden. Da gibt es keinen Spielraum", sagte der konservative Innenminister Gerhard Karner. Karner argumentiert, dass Deutschland zwar das Recht habe, Menschen zurückzuschicken, wenn ein anderes EU-Land für ihren Asylantrag zuständig ist. Dafür sei aber ein formelles Verfahren und die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates nötig. Zurückweisungen im Rahmen von Kon­trollen an den EU-Binnengrenzen seien nicht erlaubt. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es dagegen, die Bundesregierung habe ein "Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt." Video herunterladen (55,2 MB | MP4) Sendung am Di. , 10.9.2024 5:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:12 Uhr Supermarkt-Fleischwurst zurückgerufen Der Hersteller der "Gut&Günstig"-Fleischwurst ruft einen Teil seiner Ware zurück. Es geht um die "Delikatess Geflügel-Fleischwurst" in der 400-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Oktober. Ein Teil der Wurst wurde nicht richtig erhitzt und sollte deshalb nicht gegessen werden, heißt es. Die Fleischwurst wurde in Edeka- und Marktkauf-Märkten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und NRW verkauft. Sendung am Di. , 10.9.2024 5:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Die "Barber Angels" aus Biberach sind eine Gruppe von Friseuren, die Obdachlosen und sozial Schwachen einen kostenlosen Schnitt verpassen. Heute Nachmittag erhalten sie das Bundesverdienstkreuz in Berlin. Der Automobilzulieferer ZF will rund 14.000 Stellen in Deutschland streichen, das entspricht rund einem Viertel seiner Stellen. Dagegen protestiert die IG Metall heute unter anderem in Friedrichshafen und Mannheim. Nach dem famosen Start in die Nations League mit dem 5:0-Sieg gegen Ungarn steht für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der erste Härtetest in dem Wettbewerb an. In den Niederlanden kann die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Abend sogar schon einen großen Schritt Richtung Qualifikation für das Viertelfinale im März 2025 machen.