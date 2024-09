Frontalzusammenstoß bei Bretzfeld: 21-jährige Fahrerin stirbt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus am Dienstagmorgen bei Bretzfeld ist eine 21-jährige Frau gestorben. Das teilte die Polizei mit. Die Kreisstraße ist weiter gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus zwischen Langenbrettach-Langenbeutingen (Kreis Heilbronn) und Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis) ist die Fahrerin des Kleintransporters ums Leben gekommen. Die 21-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Nach ersten Erkenntnissen kam die Frau in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in den Linienbus. Der Fahrer des Busses wurde schwer verletzt. Die beiden Fahrgäste, zwei Kinder, blieben unverletzt.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Kreisstraße wird den Angaben nach bis zum Mittag gesperrt bleiben. Ein angeforderter Gutachter soll außerdem den genauen Unfallhergang rekonstruieren, sagte der Polizeisprecher dem SWR.

Von Schwabbach kommend ist laut Polizei eine Umleitung über Langenbrettach-Neudeck eingerichtet. In Langenbeutingen ist die Kreisstraße ab dem Sportplatz gesperrt.