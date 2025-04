Eine Frau rief um Hilfe, nachdem ihr eigener Hund sie angegriffen hatte. Zwei Männer kamen zu Hilfe, einer wurde dann selbst schwer verletzt.

Zwei Menschen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Ittlingen (Kreis Heilbronn) Opfer einer Hundeattacke und dabei schwer verletzt. Als sie in der Nähe des Tennisheims unterwegs waren, hörten zwei Männer plötzlich die Hilfeschreie einer Frau: Die lag auf dem Boden und wurde von einem Rottweiler gebissen. Ein zweiter Rottweiler befand sich in der Nähe.

Männer kamen zu Hilfe - und wurden angegriffen

Einer der beiden Männer kam der Frau zu Hilfe und versuchte, das Tier wegzuzerren. Dabei wurde er mehrfach in den Arm gebissen. Letztlich gelang es ihm, den Hund an einen Baum zu binden. Der 40-jährige Helfer sowie die 39-Jährige Frau, der die beiden Hunde gehören, mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Den einen Hund brachte die Tierrettung Unterland ins Tierheim, der zweite Rottweiler kam bei einer Bekannten der Frau unter.