Abschluss nach Kirchenbrand? Beschuldigter akzeptiert Geldstrafe

Nachdem die katholische Kirche in Widdern 2024 abgebrannt ist, hat der Beschuldigte jetzt seine Geldstrafe akzeptiert. Er hatte das Feuer unbeabsichtigt ausgelöst.

Es dürfte ein erster Abschluss sein. Im August 2024 ist die katholische Kirche St. Joseph in Widdern (Kreis Heilbronn) von einem Feuer vollständig zerstört worden. Rund acht Monate später hat jetzt der Beschuldigte seine Geldstrafe akzeptiert, das Verfahren dürfte damit abgeschlossen sein. 5.400 Euro muss der Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung zahlen, die dazu führte, dass das Gotteshaus bis auf die Grundmauern abbrannte.

Ein Feuerteufel in Widdern?

Mit der Akzeptanz des Strafbefehls dürfte auch für die Bürgerinnen und Bürger der Fall damit abgeschlossen sein. Nach dem Brand war in der Gemeinde die Angst vor einem Brandstifter umgegangen. Umso erleichterter waren die Widderner, als klar war, es handelte sich hier um einen Unfall.

In einer Umfrage im September 2024 zeigten sich Erleichterung, aber auch Trauer um die Kirche in Widdern:

Mit Bunsenbrenner versehentlich Kirche angezündet

Aber zurück in den August 2024. Der beschuldigte Mann soll mit einem Bunsenbrenner Unkraut abgefackelt haben. Dabei soll es unbeabsichtigt zu einem sogenannten Glimmbrand in der hölzernen Wand der Kirche gekommen sein. Die Glut verbreitete sich, bis schließlich in der Nacht die Kirche in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben, zu retten war nichts mehr.

Ein "Stück Heimat" ist abgebrannt

Für die katholische Gemeinde in Widdern ein schwerer Verlust. Denn es war nicht irgendeine Kirche, die hier den Flammen zum Opfer fiel. Vor allem Übersiedler, Spätaussiedler oder Flüchtlingsfamilien hätten sie vor knapp 60 Jahren mit viel Herzblut selbst mit aufgebaut. Auch die zweite Generation danach habe eine starke Bindung zu dem Gebäude gehabt, erzählte damals Guido Bömer, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schöntal (Hohenlohekreis), dem SWR.

Man ist mit der Kirche aufgewachsen. Es ist ein Stück Heimat. Mein Vater hat viel reingesteckt beim Bau der Kirche. Die ganze Gemeinde hat mitgewirkt und jetzt ist alles in Schutt und Asche.

Das Gotteshaus war das Zentrum der katholischen Kirchengemeinde mit etwa 200 Mitgliedern. Alle christlichen Beerdigungen und Trauerfeiern fanden in dieser Kirche statt.

Guido Bömer im August 2024 nach dem Brand im SWR:

Ökumenisches Projekt geplant

Gemeinsam haben die Gemeindemitglieder nach dem Brand aufgeräumt und nicht aufgegeben. Zuerst gab es einen Gedenkgottesdienst, im Dezember feierten sie Weihnachten mit einem Krippenspiel auf der Wiese neben ihrer ehemaligen Kirche. Die übrigen Weihnachtsgottesdienste konnten sie in der evangelischen Kirche abhalten. Schon damals lief die Zusammenarbeit sehr gut.

Eine Woche nach dem Brand feierte die Gemeinde einen Gedenkgottesdienst im Freien. SWR

Und auch weiterhin steht man in engem Kontakt. Der evangelischen Verbundskirchengemeinde Widdern-Unterkessach zufolge soll auf dem Gelände des abgebrannten Kirchengebäudes ein weiterhin gemeinsam genutztes, ökumenisches Projekt entstehen. Auch die Stadt soll daran beteiligt sein. Das sei bei einem ersten runden Tisch der beiden Kirchengemeinden, der Stadt und weiteren Partnern im März besprochen worden. Näheres ist noch nicht bekannt.

5.400 Euro Strafe bei 500.000 Euro Schaden?

Aber zurück zum Gerichtsverfahren und zurück zur Geldstrafe. Genauer sind es 90 Tagessätze zu je 60 Euro, die der Mann zahlen muss, so das Urteil des Amtsgerichts Heilbronn. Schaut man sich im Netz unter Experten um, bewerten die meisten von ihnen 90 Tagessätze als vergleichsweise hohe Geldstrafe.

Dennoch klingen 5.400 Euro nach nicht viel, wenn man bedenkt, dass bei dem Brand ein geschätzter Schaden von einer halben Million Euro entstanden ist. Allerdings richtet sich die Höhe der Tagessätze immer nach dem Nettoeinkommen des Verurteilten. Über sein Einkommen gibt es keine Informationen. Die Schadensfrage muss mit der Versicherung geklärt werden. Mit 90 Tagessätzen entgeht der Mann außerdem einem Eintrag ins Führungszeugnis, der Strafbefehl wird allerdings im Bundeszentralregister hinterlegt.

Die Trümmer der katholischen Kirche St. Josef in Widdern. Im August 2024 ist die Kirche komplett abgebrannt. SWR Simon Bendel

Beschuldigter will keine Rechtsmittel einlegen

Das Strafgesetz sieht bei fahrlässiger Brandstiftung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Es gibt allerdings mildernde Umstände. Dem Angeklagten dürfte in diesem Fall zugutegekommen sein, dass bei dem Feuer niemand verletzt wurde und außer der Kirche keine weiteren Gebäude abgebrannt sind. Der Mann hat angekündigt, auf weitere Rechtsmittel zu verzichten.